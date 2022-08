Polski rynek e-commerce – programy akceleracyjne PARP wspierają e-sklepy

Jednym z beneficjentów programu jest firma POLIGRAND która stworzyła hybrydowe rozwiązanie sprzedażowe, łączące cechy platformy zakupowej będącej kanałem sprzedaży w oparciu o już istniejącą sieć dystrybutorów oraz realizującego sprzedaż za pośrednictwem sklepu e-commerce.

Innowacyjne podejście do sprzedaży wykorzystała także firma ArmyTacts, tworząc projekt Mirage. Producent oprogramowania na co dzień wykorzystywanego przez służby mundurowe, tym razem stworzył produkt ułatwiający robienie e-zakupów. Mowa o specjalistycznym katalogu przeznaczonym do użytku na goglach rozszerzonej rzeczywistości, umożliwiającym obejrzenie produktu w rzeczywistej skali na obrazie 3D, oddającym jego wygląd i funkcje w jak najbardziej responsywny sposób.

Korzyści e-handlu dostrzegają także ekonomiści. Zauważyli oni, że rozwój e-commerce nierozerwalnie wiąże się z rozwojem innowacji i digitalizacji, co z kolei przekłada się na wzrost produkcji, konsumpcji, wydajności, struktury zatrudnienia czy wreszcie ceny. Wynika to z szybkiej możliwości porównania jakości i cen sprzedawanych produktów. To z kolei daje same korzyści dla rynku: wzrost konkurencyjności i przejrzystości, łatwość monitorowania konkurencji czy ekspansji na rynkach zagranicznych.

E-commerce nieuniknionym elementem handlu?

Według analizy „Perspektywy rozwoju rynku e-commerce w Polsce”, przeprowadzonej przez PwC, obecnie na polskim rynku ponad 150 tys. firm oferuje dostęp do towarów i usług za pomocą sklepów i platform sprzedażowych on-line. Szacuje się, że wartość e-commerce w Polsce wynosi 92 mld złotych i jest jednym z najszybciej rozwijających się w Europie. Według przewidywań ekonomistów z PwC, w 2026 r. wartość polskiego e-commerce osiągnie wartość 162 mld złotych.

Agencja wspiera także finansowo rozwój e-handlu. W 2020 r., w ramach konkursu „100 najlepszych projektów na zwiększenie poziomu cyfryzacji w firmie”, przedsiębiorcy otrzymali po 20 tysięcy złotych, które przeznaczyli na rozwój nowych technologii. Wśród laureatów znaleźli się także tacy, którzy uzyskane wsparcie przeznaczyli właśnie na wprowadzenie bądź udoskonalenie sprzedaży swoich usług i towarów przez internet. Wdrożenie projektu dwukierunkowej synchronizacji stanów magazynowych w sprzedaży internetowej realizowanej w modelu omnichannel, z wykorzystaniem systemów działających w chmurze w firmie Provoke, stworzenie sklepu internetowego z pomocami logopedycznymi do terapii online przez LOGOMOBILE Mobilny Gabinet Logopedyczny Natalia Banaś czy innowacyjnego systemu kalkulacji farb, kosztorysowania oraz zamawiania online przez ULTIM Maciej Wyka to tylko kilka z wielu przykładów firm, które postawiły na e-commerce w swoich przedsiębiorstwach.