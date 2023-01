Polski rynek trudny dla e-commerce. Allegro skorzysta na wyjściu Shopee

Zaistnienie na polskim rynku e-commerce już wcześniej nie udało się eBay, a teraz to samo spotkało Shopee. - To pokazuje, jak bardzo polski klient jest lojalny i przywiązany do Allegro oraz jak silna jest pozycja tej marki, która od lat istnienia na rodzimym rynku odpowiada na większość potrzeb kupujących. Warto zauważyć, że nawet wśród polskich marek ciężko wskazać gracza, który miałby na nim więcej niż znikomy udział - mówi w rozmowie dlahandlu.pl Tomasz Cincio, prezes spółki Droplo, platformy B2B dla sprzedawców online.