Polski sklep ze sprzętem górskim szykuje się do ekspansji

Sprawne wdrożenia poskutkowały uruchomieniem sprzedaży za granicą oraz poprawą jakości w zakresie wprowadzania i obsługi danych produktowych. Ich spójność i jakość są dziś jedną z kluczowych przewag konkurencyjnych w e-commerce.

8a.pl to jeden z największych polskich sklepów górskich i turystycznych. W swojej ofercie posiada około 20 tysięcy produktów, m.in. odzież, profesjonalny sprzęt wspinaczkowy, buty, plecaki. Firmie zależało na sprawnym zarządzaniu ofertą produktową, by w efekcie dokonać skutecznej ekspansji na kolejne rynki. Wyzwaniem było wdrożenie systemu PIM, czyli systemu do zarządzania informacjami o produkcie dla rynku polskiego oraz przeniesienie procesów zarządzania produktami z Magento w bardzo krótkim czasie.

- Jesteśmy liderem sprzedaży odzieży i sprzętu outdoorowego w Polsce, mamy bardzo szeroką ofertę. Dzięki współpracy z Exorigo-Upos weszliśmy już na rynek czeski, rumuński i słowacki. Wstępne wyniki w tych krajach są bardzo obiecujące i na pewno będziemy uruchamiać sprzedaż internetową w kolejnych państwach regionu. Firma szybko rośnie, na początku ubiegłego roku mieliśmy na pokładzie 150 osób, teraz jest nas 200. Właśnie dlatego jeszcze w tym roku wejdziemy na 4 do 6 kolejnych rynków - mówi Marek Andryszak, prezes spółki 8a.pl.

Przygotowanie technologiczne

Projekt rozpoczął się od cyklu warsztatów, które opierały się na ścisłej współpracy 8a.pl, Akeneo i Exorigo-Upos. Na podstawie zdiagnozowanych potrzeb wykonano analizę i zarekomendowano jako platformę technologiczną PIM Akeneo w wersji SaaS. Zespół Exorigo-Upos skoncentrował się na wdrożeniu PIM i zintegrowaniu go z Adobe Commerce (Magento). Po stronie 8a.pl leżało przygotowanie i uporządkowanie bazy produktowej, która została zaimportowana z Magento do PIM. Już na początkowym etapie rozpoczęto prace nad wdrożeniem integracji PIM Akeneo z tłumaczem DeepL, co umożliwia sprawne budowanie oferty na rynki zagraniczne.

Wdrożenie rozwiązania zakończono w zaledwie 3 miesiące. Obecnie 8a.pl w pełni zarządza ofertą produktową, w skład której wchodzi aż 100 rodzin produktów, ponad 1200 atrybutów oraz 260 tys. assetów zdjęć.

- Połączenie rozwiązań Adobe z Akeneo PIM i ich sekwencyjne wdrożenie to idealne rozwiązanie. Decyduje się na nie coraz więcej platform e-commerce, świadomych tego, jak dużym wsparciem dla ekspansji zagranicznej jest odpowiednia technologia. Podobny krok wykonał w ostatnim czasie inny nasz klient, czyli Amica, która wykorzystuje go do wychodzenia na kolejne rynki ze swoją ofertą online - mówi Przemysław Łukaszewski, Szef Zespołu E-commerce – Exorigo-Upos.

Dzięki sprawnemu wdrożeniu PIM Akeneo, 8a.pl może rozszerzyć swoją ofertę na kolejne rynki i skutecznie rozwijać tam sprzedaż. Sklep zapewnia sobie także komfort w zakresie wprowadzania i obsługi danych produktowych. Ich spójność i jakość są dziś jedną z najistotniejszych przewag konkurencyjnych w e-commerce – zwłaszcza w zakresie profesjonalnej odzieży i specjalistycznego sprzętu, które stanowią ofertę 8a.pl.