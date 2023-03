Polski Strix przyjmuje do grupy niemiecki Webweit

Polska agencja e-commerce Strix poinformowała dzisiaj o przyjęciu do grupy niemieckiej agencji Webweit. Strix będzie miał teraz oddziały w Polsce, Holandii (Utrecht) i Niemczech (Frankfurt n. Menem). Liczba pracowników grupy wzrośnie tym samym o 25 proc. i sięgnie w tym roku poziomu 200 specjalistów branży e-commerce.

Współpraca wzmacnia obie agencje - polską i niemiecką. Webweit może skalować swoją działalność poza rynek niemiecki, a założony w Polsce i działający również w Holandii Strix poszerza swoje możliwości pozyskiwania klientów w regionie DACH.

- Witamy doświadczony i cechujący się olbrzymim profesjonalizmem zespół Webweit w grupie Strix. Konsekwentnie zwiększamy potencjał synergii w grupie, korzystny dla wszystkich uczestników. Zwiększamy konkurencyjność, łącząc swoje doświadczenia i będziemy czerpać z różnorodności uzupełniających się rynków - deklaruje Borys Skraba, twórca marki Strix.

Spojrzenie na biznes cyfrowy

Strix wzmacnia swoje kompetencje w budowie i obsłudze sklepów internetowych dla dużych oraz średnich przedsiębiorstw. W Polsce współtworzyli lub tworzyli sklepy online takich marek jak Castorama, Decathlon, Dr. Max, Modivo, Tous, Sportano czy Lancerto. Oddział holenderski obsługuje m.in. Skins Cosmetics, WAHTS, Marie-Stella-Maris, Oneway Bike czy prestiżowe Rijksmuseum (Muzeum Państwowe) w Amsterdamie.

Webweit jest jedną z wiodących niemieckich agencji e-commerce specjalizujących się w budowie sklepów online opartych o platformę Shopware (to jedna z najpopularniejszych w Europie, obok Adobe Commerce (dawniej Magento - przyp red.), platform do zarządzania e-sklepami). Webweit obsługuje aktualnie takie marki jak Brita, Douglas czy König.

Marten Lehmann, twórca Webweit, dołączy do zarządu grupy Strix, w skład którego wchodzą założyciel marki, Borys Skraba oraz Marc-Paul Brandt, dyrektor zarządzający Strix Holandia. Strony nie ujawniły szczegółów transakcji.

- Witamy Martena w zarządzie grupy Strix, ciesząc się, że podziela on nasze wartości i spojrzenie na biznes cyfrowy. Stawiamy na ciągły rozwój, poszerzanie i wzmacnianie kompetencji grupy Strix - komentuje Marc-Paul Brandt, dyrektor zarządzający Strix Holandia. - Transfer wiedzy, dobra organizacja i eksperckie podejście do zarządzania najpopularniejszymi systemami, jak Shopware, Adobe Commerce (Magento), BigCommerce i Shopify Plus to nasze cechy charakterystyczne - dodaje.

Kapitał doświadczenia

W przypadku platformy Shopware - należy podkreślić, że bliska współpraca Webweit z autorami tej technologii sięga 2010 roku. Webweit stał się wówczas jednym z pierwszych partnerów Shopware, kiedy ta spopularyzowana dzisiaj platforma dopiero się rozwijała. Oznacza to ogromny kapitał doświadczenia we wdrażaniu najnowszych rozwiązań e-handlowych opartych o tę bardzo powszechną w krajach Europy Zachodniej technologię.

Teraz, w ramach połączenia z grupą Strix, Webweit tworzy sobie przestrzeń do skuteczniejszej realizacji swoich ogólnoeuropejskich ambicji.

Mamy możliwość porównania perspektyw z trzech rynków - holenderskiego, polskiego i niemieckiego. W dobie rozwijającego się handlu cross-border świetnie jest mieć dostęp do projektów o ponadnarodowej skali - komentuje założyciel Webweit, Marten Lehmann.

Grupa Strix to dynamicznie rozwijająca się europejska agencja e-commerce. Po niedawnej rozbudowie, agencja prowadzi aktywność w Holandii (Utrecht), Polsce (Kraków) i Niemczech (Frankfurt), obsługując klientów w tychże krajach oraz w Szwecji, Danii i Wielkiej Brytanii.