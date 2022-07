Polskie ePłatności przejmują właściciela aplikacji Simapka

Simapka dostarcza rozwiązania, pozwalające m.in. na: rejestrację kart SIM, sprzedaż doładowań GSM lub kart podarunkowych, przenoszenie numeru pomiędzy operatorami. W ostatnim czasie Spółka wprowadziła także możliwość korzystania z usług finansowych, takich jak pożyczki czy ubezpieczenia. Z aplikacji Simapka można skorzystać na wielu platformach np. przeglądarce internetowej, smartfonie, tablecie czy terminalu androidowym. Dostęp i korzystanie z Simapki jest dla klientów Spółki w pełni darmowe.

– Wejście Simapki do Grupy PeP umożliwi udostępnienie naszym klientom najnowocześniejszych technologii oraz jeszcze szerszej palety usług na terminalu androidowym, co pozwoli na dywersyfikację źródeł ich przychodów. Nabycie Simapki jest silnym sygnałem kierunku rozwoju PeP. Stawiamy na kompleksowoś rozwiązań w oparciu o dopasowane do potrzeb klientów usługi dodane. Chcemy zbudować ekosystem, w którym płatność będzie tylko jednym z wielu elementów – mówi Monika Gaszewska, wiceprezes zarządu ds. Fuzji i Przejęć w Grupie Polskie ePłatności.

- Dołączenie naszej spółki do Grupy PeP otwiera przed Simapka wiele możliwości, dynamicznie zwiększa dostępność oferowanych przez nas usług nowej grupie klientów, wyzwala w nas potencjał do kreowania nowych usług możliwych do wdrożenia w technologii androidowej a naszym dotychczasowym klientom pozwala na skorzystanie z usług lidera usług płatniczych – komentuje Rafał Rasmus, prezes zarządu Team4U Sp. z o.o. właściciela aplikacji Simapka.

Przedstawiciele PeP informują, że rozwój oparty o akwizycje idzie w parze z dynamicznym wzrostem organicznym. PeP znalało się w pierwszej trójce największych operatów płatności pod względem ilości terminali - ponad 200 tys. terminali. Z raportu NBP wynika, że w ubiegłym roku w Polsce przybyło blisko 100 tys. terminali płatniczych, z czego przeszło 30 tys. stanowiły urządzenia PeP.