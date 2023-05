Polskie rowery elektryczne wyjadą z magazynu Panattoni w Warszawie

Panattoni, najaktywniejszy deweloper nieruchomości przemysłowych na Świecie, wspiera rozwój elektromobilności. Coci E-Motion – polski producent rowerów elektrycznych – wynajął ponad 4200 m kw. powierzchni w ramach City Logistcs Warsaw IV na Annopolu – największej realizacji w granicach stolicy. Inwestycja stanowi istotne zaplecze dla warszawskiej fabryki firmy. W procesie poszukiwania lokalizacji i procesie negocjowania warunków najmu Coci E-Motion doradzali eksperci z międzynarodowej agencji doradczej Cushman & Wakefield.

Coci E-Motion w City Logistics Warsaw IV na Annopolu

W Warszawie znajduje się zarówno fabryka rowerów elektrycznych Coci E-Motion, jak i główna siedziba firmy. Kolejnym krokiem w rozwoju na stołecznym rynku było przeniesienie powierzchni magazynowej do obiektu klasy A o najwyższym standardzie w ramach City Logistics Warsaw IV na Annopolu zrealizowanym przez Panattoni. Coci E-Motion wynajęło 4260 m kw., a na terenie parku składować będzie części do rowerów elektrycznych. Inwestycja będzie stanowiła istotne zaplecze dla fabryki firmy. Ponadto przedsiębiorstwo zyskało doskonałą lokalizację w granicach miasta z dostępem do komunikacji miejskiej, gwarantującym sprawny dostęp do centrum Warszawy.

- Według prognoz udział elektrycznych jednośladów w całym rynku rowerowym w Polsce w 2026 r. osiągnie poziom 28 proc., a jego wartość wyniesie 2 mld zł. Panattoni dostarczając nowoczesne obiekty przemysłowe, tworzy platformę do rozwoju firm z branży elektromobilności – zarówno rowerowej, jak i samochodowej. Cieszymy się, że poszerzamy nasze portfolio o kolejnego innowacyjnego klienta, który napędza pozytywne zmiany – mówi Karolina Przygoda, Senior Leasing Manager w Panattoni.

- Transakcja ta dowodzi, że portfolio branż poszukujących nowoczesnej powierzchni magazynowo-logistycznej wciąż się rozwija. Dla takich najemców, jak Coci E-Motion kluczowa jest lokalizacja inwestycji, gwarantująca dostęp do odpowiednio wykwalifikowanej kadry i blisko strategicznych węzłów komunikacyjnych. Stąd też decyzja naszego klienta o wyborze projektu Panattoni w Annopolu – komentuje Tomasz Bulej, Starszy Negocjator, Cushman & Wakefield.

Powierzchnie dla firm z zakresu elektromobilności

Coci E-Motion zyskało lokalizację na warszawskim Annopolu, 11 km od centrum miasta i zaledwie 2 km od drogi ekspresowej S8, łączącej stolicę m.in. z Białymstokiem, Łodzią i Wrocławiem. Inwestycja miejska zapewnia bliskość m.in. pętli tramwajowej i bezpośrednich połączeń z innymi dzielnicami, co stanowiło kluczowy atut w kontekście pozyskania pracowników.

Panattoni od lat dostarcza powierzchnie dla firm z zakresu elektromobilności. Deweloper m.in. zrealizował obiekt typu BTS dla Phoenix Contact E-Mobility w Rzeszowie. Na 15 000 m kw. wytwarzane i testowane są ultra-nowoczesne systemy ładowania pojazdów elektrycznych dla światowych odbiorców i operatorów infrastruktury elektro-mobilności. Urządzenia produkowane przez Phoenix Contact E-Mobility, w tym typu High Power Charging to wiodące rozwiązanie m.in. w Europie, które zapewnia szybkie i bezpieczne ładowanie aut elektrycznych.

City Logistics Warsaw IV zajmuje 39 000 m kw. w ramach dwóch budynków i jest blisko całkowitej komercjalizacji. Jeden z obiektów został w całości wynajęty przez firmę TRUMPF Huettinger. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w projektowaniu i produkcji nowoczesnej elektroniki dla zastosowań przemysłowych, a warszawski zakład obsługiwać będzie m.in. rynki w USA, Japonii, Korei i Chinach.