Ponad 16 tys. ofert na polskim e-bazarku

Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odpowiadając na jedną z interpelacji poselskich pisze, że oczekiwania konsumentów, również w obecnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19, wpływają na zmiany form sprzedaży produktów rolno-spożywczych, tj. tworzenie krótkich łańcuchów dostaw np. z dostawą do klienta, poprzez internet.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi popiera inicjatywy zmierzające do skracania łańcucha dostaw żywności. Przykładem takich działań jest polski e-bazarek.pl.

Portal jest inicjatywą jednostek doradztwa rolniczego, podległych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Umożliwia producentom rolnym, a także regionalnym twórcom rękodzieła, kołom gospodyń wiejskich i innym podmiotom ze sfery usług okołorolniczym (np. gospodarstwom agroturystycznym) bezpłatne zamieszczanie ogłoszeń o sprzedaży i promocji swoich produktów i usług. Platforma internetowa polskiebazarek.pl ułatwia konsumentom nabycie świeżych, dobrej jakości produktów, a rolnicy mogą uzyskać dobre ceny za produkty rolne, dzięki pominięciu pośredników w sprzedaży.

- E-bazarek w ostatnich miesiącach cieszy się dużym zainteresowaniem, świadczy o tym ponad 16 000 zamieszczonych ofert - wskazuje Ardanowiski.

Ardanowski podaje, że polski segment handlu detalicznego mocno odbiega w swojej strukturze i charakterystyce od tego, co można zaobserwować w innych krajach UE. Charakteryzuje się przede wszystkim dużym nasyceniem placówek handlowych – wg danych Nielsen Polska, w naszym kraju występuje 25 placówek handlowych na każde 10 000 mieszkańców (np. 20 na Węgrzech, 15 w Czechach, 2 we Francji). Pociąga to za sobą dużo większą częstość wizyt w sklepie przez przeciętnego klienta i jednocześnie brak przywiązania do konkretnej kategorii sklepowej. Efektem tego są trwające już od wielu lat procesy, w wyniku których następuje większa konsolidacja i usieciowienie handlu, tak jak ma (bądź już miało) to miejsce w innych krajach UE. Jak pokazują doświadczenia innych krajów, tendencja ta wydaje się nieunikniona. Nie oznacza to jednak braku dostępności do placówek handlowych, w tym także w małych miejscowościach