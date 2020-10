Ponad 30 proc. Polaków jest zainteresowanych zakupami na amazon.pl

Polacy będą kupować na Amazonie, fot. shutterstock

Do ekspansji w naszym kraju przygotowuje się międzynarodowy gigant sprzedaży detalicznej – Amazon. Czy wywoła to rewolucję w sektorze e-commerce? Agencja Inquiry pisze o starciu gigantów w najnowszym raporcie „Allegro, AliExpress, Amazon i przyszłość polskiego handlu”.

W Polsce Amazon jest marką dość dobrze znaną, a od czterech lat Polacy korzystają z polskojęzycznej wersji strony amazon.de. Obecnie 65 proc. Polaków robiących zakupy przez internet zna markę Amazon, a co 7 osoba w tej grupie dokonała kiedykolwiek zakupów za pośrednictwem tej platformy.

Najbardziej popularną platformą internetową działającą na polskim rynku jest Allegro – to marka znana praktycznie wszystkim osobom, które kupują za pośrednictwem internetu. Na drugim miejscu plasuje się platforma ogłoszeń lokalnych OLX, rozpoznawana przez 85% osób. Kolejne miejsca należą do Zalando i empik.com, zaś Amazon pod względem znajomości znajduje się na 6. pozycji, za Aliexpress. W opinii klientów Allegro wygrywa w zestawieniu z gigantami, głównie dzięki dobrej jakości i obsłudze, niskim cenom, szybkiej dostawie oraz ogólnemu zaufaniu do marki.

Jak zmieni się polski rynek e-commerce? Agnieszka Górnicka, prezes Inquiry, podkreśla: - Spośród osób, które znają markę Amazon, już ponad 40% wie o planach rozpoczęcia działalności w Polsce, a ponad połowa deklaruje chęć korzystania ze strony amazon.pl. Innym słowy, ponad 1/3 ogółu Polaków kupujących w internecie jest zainteresowana zakupami na amazon.pl, a ich stosunek do marki jest zdecydowanie pozytywny. Polskie firmy e-commerce szykują się na walkę o rynek, czego dowodem jest choćby debiut Allegro na warszawskiej giełdzie - mówi ekspertka.