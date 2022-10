W dobie rosnących cen i kosztów życia, szukanie rozwiązań optymalizujących budżet domowy stało się dla wielu rodzin koniecznością. Platforma zakupowa Everli rusza z akcją oszczędzania.

Everli przekonuje, że e-zakupy to forma oszczędzania

Everli to europejska platforma internetowa za pośrednictwem której zrobimy zakupy w swoich ulubionych sklepach i supermarketach bez wychodzenia z domu, a zakupy dostarczy nam dedykowany szoper. Obecnie usługi Everli dostępne są w niemal 50 miastach w całej Polsce i dostarcza zakupy

z ponad 400 sklepów stale rozwijając swoje portfolio. Obok sklepów znanych sieci Auchan, Carrefour, Kaufland czy Netto, na platformie można robić zakupy w sklepach lokalnych takich jak Chorten, Lewiatan czy specjalistycznych - drogeria Poranna Panna, Sklep Zrównoważony, pierogarnia Stara Portiernia i inne.

Co jest przewagą zakupów online nad stacjonarnymi i w jaki sposób pomagają zaoszczędzić domowy budżet? Kluczową zaletą jest kontrola wysokości koszyka i możliwość porównywania cen i ofert wielu sklepów jednocześnie – dużo łatwiej jest wówczas trzymać się wyznaczonego budżetu na zakupy

i podejmować bardziej rozsądne decyzje zakupowe bez biegania między półkami i szukania cen na półkach. - Przy zakupach online rzadziej ulegamy pokusom kupowania rzeczy niepotrzebnych, a to z kolei chroni nas przed marnowaniem żywności, co jest dla wielu bardzo istotne z punktu widzenia dbania o planetę. Dodatkowo nie musimy wydawać pieniędzy na benzynę i eksploatować auta – to kolejne korzyści z zakresu dbania o środowisko i budżet jednocześnie - przekonuje Everli.

Everli Plus to czyli abonament od 12 zł miesięcznie

Everli oferuje szereg promocji obniżających koszty dostawy. Jednym z rozwiązań jest opcja Everli Plus, czyli abonament, zaczynający się już od 12 zł miesięcznie który gwarantuje zawsze darmową dostawę i zwraca się zaledwie przy dwóch zakupach przez platformę w miesiącu. Już ponad 35% zamówień w Everli jest robionych przez klientów subskrypcyjnych, a ich liczba stale rośnie.

Everli oferuje również stałe oferty typu cashback, które są dostępne dla klientów dodatkowo, niezależnie od regularnych cen i promocji proponowanych przez sklepy partnerskie. Po umieszczeniu w koszyku określonej ilości produktów objętych ofertą cashback rabat nalicza się automatycznie. W ten sposób, w październiku można zaoszczędzić kupując produkty dla dzieci, artykuły dla zwierząt czy upominki na Dzień Nauczyciela.

W Everli ceny produktów w zdecydowanej większości sklepów są takie same jak na ich półkach

W Everli ceny produktów w zdecydowanej większości sklepów jak m.in. Kaufland, Carrefour, Netto, Auchan, Spar, są dokładnie takie same jak na ich półkach. To, plus wspomniane stałe i okresowe rabaty na asortyment oraz dostawy mogą sparwić, że szczególnie przy regularnych zakupach, koszyk może być niższy niż w sklepie stacjonarnym.