Ponad 60 proc. Polaków kupuje w zagranicznych sklepach internetowych

Obecnie szacuje się, że liczba użytkowników Internetu w Polsce wynosi około 30 mln. W ciągu ostatnich kilku lat ten jakże znaczący rynek w Europie Środkowo-Wschodniej powszechnie przystosował się do cyfrowej rzeczywistości, co jest szczególnie widoczne w przypadku zakupów. Dziś prawie 70% Polaków kupuje międzynarodowo, a 1/4 zakupów online pochodzi spoza Polski.

Trend ten widoczny jest również na innych rynkach europejskich, gdzie średnio 30% zamówień pochodzi z e-handlu transgranicznego. W zakupach międzynarodowych przoduje Grecja, gdzie aż 87% konsumentów badanych przez PayPal dokonuje takich zakupów. Chętnie towary z zagranicy sprowadzają też Irlandczycy (83%), Izraelczycy (79%) i Szwedzi (76%). Irlandczycy i Izraelczycy dokonują najwięcej zakupów online: odpowiednio 44% i 48% ich zakupów pochodzi z zagranicy.

Zakupy międzynarodowe są szczególnie kuszące ze względu na atrakcyjne ceny. Średnio ponad połowa kupujących z Izraela, Grecji i Irlandii wskazuje ten czynnik jako kluczowy. Ważnym czynnikiem kierującym uwagę Europejczyków za granicę jest niedostępność niektórych towarów w ich własnych krajach, co przyznaje 39% z nich. Szczególnie interesujące jest również to, że jeden na trzech Europejczyków (31%) postrzega zakupy z innego kraju właśnie jako okazję do odkrywania nowych towarów.

E-handel transgraniczny: szansa dla polskich sprzedawców

W Polsce rodzimi sprzedawcy również obficie czerpią z trendu popularności internetowych zakupów zza granicy. Około 5 na 6 z nich sprzedaje swoje produkty za granicą i co ważne - jak wskazują ich szacunkowe deklaracje, mogą na tym potencjalnie sporo zarabiać. Według badania PayPal, w 2022 roku już 33% obrotów polskich sprzedawców było generowanych przez zagraniczne zamówienia online, co jest widocznie wyższe od średniej europejskiej wynoszącej 29%.

Transgraniczny e-commerce odpowiada za 1/3 obrotów polskich sprzedawców, fot. mat. prasowe

- Polska jest jednym z największych rynków eksportowych w Europie, obok Niemiec, ponieważ 89% sprzedawców prowadzi sprzedaż międzynarodową, na równi z Belgią, Irlandią i Izraelem, gdzie wskaźnik ten wynosi 86%. Warto zauważyć, że w każdym z tych przypadków około jedna trzecia całkowitych obrotów ze sprzedaży pochodzi z zagranicy. To pokazuje perspektywy dla handlu elektronicznego w Europie i ogromne możliwości, jakie mają dziś sprzedawcy internetowi, komentuje Efi Dahan, dyrektor zarządzający PayPal na Europę Środkowo-Wschodnią i Izrael.

Bez wątpienia kupujący online z zagranicy są niezwykle ważną grupą dla każdego handlowca. Potencjalnie generujący znaczące zyski powinni być brani pod uwagę, aby zmaksymalizować korzyści płynące z handlu online.

Konsument chce kupować bezpiecznie - sprzedawcy powinni mu to umożliwić

W dalszym ciągu istnieją bariery, które hamują rozwój tej obiecującej części rynku. Jedną z kluczowych przeszkód na drodze do sukcesu w handlu elektronicznym, która wymaga obecnie rozwiązania, jest czynnik bezpieczeństwa, czyli brak zaufania konsumentów do niektórych rynków za granicą. Powszechne obawy globalnych e-konsumentów związane z prywatnością danych i płatnościami online mogą faktycznie wpływać na ich zachowania zakupowe.

,,Kupujący, obawiając się o bezpieczeństwo zakupów w sieci, zwłaszcza na nieznanych stronach, wolą sprawdzić, czy sklep jest wiarygodny i czy środki bez problemu dotrą do sprzedawcy. Z tego powodu realną pomocą podczas procesu zakupowego może być znana metoda płatności, od międzynarodowego dostawcy, z którym współpracuje sklep. Nasze najnowsze badania potwierdzają, że już dziś 42% Europejczyków czuje się bezpieczniej podczas zakupów w międzynarodowych sklepach, w których dostępny jest PayPal. Uważa tak m.in. 57% Greków, 51% Irlandczyków i 43% Hiszpanów. Mimo, że wejście na rynek międzynarodowy bywa trudne i stanowi wyzwanie dla handlowców, odpowiednie partnerstwo może ułatwić ten proces i dać im dużą przewagę już na samym początku.” mówi Efi Dahan.