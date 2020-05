Ponad 62 proc. małych firm planuje zaktywizować działalność w internecie

Epidemia koronawirusa zmieniła powszechnie obowiązujące na rynku zasady gry wymuszając na wielu przedsiębiorcach przeniesienie działalności do sieci. Ponad połowa firm nie była na to w ogóle przygotowana. Większość z nich chce to jednak nadrobić. Najszybciej do nowej rzeczywistości przystosowali się mali przedsiębiorcy. W najbliższym czasie aktywniejsze działania online planuje 62,5% z nich. Tak wynika ze zrealizowanego na zlecenie Krajowego Rejestru Długów 1. edycji badania „KoronaBilansu MŚP”.

Spośród ankietowanych przedsiębiorców tylko 5% może w pełni prowadzić swoją działalność za pośrednictwem Internetu. Jednak, jeśli wziąć pod uwagę również te firmy, które mogą robić to częściowo, to odsetek wyniesie już 46%. Najlepiej pod tym względem przygotowani są mikroprzedsiębiorcy (ponad 48%). Najwięcej do zrobienia mają z kolei średnie firmy, z których tylko co trzecia (35,6%) może obecnie przynajmniej w pewnym stopniu funkcjonować w internetowej rzeczywistości.

Do sprzedaży online najlepiej przygotowane były przedsiębiorstwa usługowe (54,1%) i handlowe (52,1%). Nowa rzeczywistość szczególnie bolesna okazała się z kolei dla branży produkcyjnej, w której tylko co czwarta firma była w stanie chociaż część swojej działalności prowadzić za pośrednictwem Internetu. Podobny odsetek (70,7%) zadeklarowali przedstawiciele sektora budowlanego. Wynika to jednak ze specyfiki wspomnianych branż.

Życie codzienne, zwłaszcza w początkowym okresie po pojawieniu się pierwszych przypadków osób zarażonych wirusem COVID-19, przeniosło się do sieci. Jak wynika z przeprowadzonego w marcu przez serwis domodi.pl badania, 58% konsumentów deklaruje, że w obecnym czasie aktywnie kupuje produkty online.



Konieczność obecności w sieci widzą również przedsiębiorcy. W przeprowadzonym dla Krajowego Rejestru Długów badaniu, ponad połowa z nich (50,6%) zadeklarowała, że już przestawiła się na nowy system działania lub zrobi to w najbliższym czasie.

- Nowa rzeczywistość stanowi wyzwanie dla wszystkich przedsiębiorców, którzy zdali sobie sprawę z tego, że ze względu na wprowadzone wcześniej ograniczenia oraz obawy konsumentów związane z wirusem, najbliższe miesiące wymagać będą od nich kreatywności. 79% firm spodziewa się, że w ciągu najbliższych 3 miesięcy ich przychody zmaleją. Dla wielu z nich przeniesienie działalności do sieci może okazać się koniecznością. Korzyści związane obecnością w przestrzeni wirtualnej zauważyli również przedstawiciele branż, które kojarzą się bardziej z pracą w terenie – mówi Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów BIG SA.