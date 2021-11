Ponad milion sprzedanych książek w ramach Wirtualnych Targów Książki Empiku

Strona targów oraz wirtualne stoiska 150 wydawców zanotowały łącznie ponad 795 tys. wizyt. To wzrost o ponad 20% w porównaniu do ubiegłorocznej edycji.

Uczestnicy targów zakupili w sumie 373 tys. książek, a więc o 100 tys. więcej niż rok temu.

Łącznie, w ramach czterech edycji Wirtualnych Targów Książki, został przekroczony próg miliona sprzedanych egzemplarzy – zarówno książek tradycyjnych, jak i cyfrowych.

– Wydarzenia online to nowy, powstały na bazie pandemicznych doświadczeń trend, który zostanie z nami na dłużej. Widzowie oczekują treści, które będą ich angażować, rozwijać i dawać możliwość aktywnego uczestnictwa. Świetnym przykładem jest Scena Rozwój, nowość w programie targów, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Widzowie mogli brać udział w zajęciach praktycznych – warsztatach, webinarach oraz live cookingu, np. na zamknięty webinar Natalii de Barbaro, autorki bestsellerowej „Czułej przewodniczki” zarejestrowało się ponad pół tysiąca osób. Zaletą wydarzeń online jest również to, że nawet po zakończeniu targów widzowie nadal mają dostęp do wirtualnych spotkań na profilu facebookowym i kanale YouTube Empiku – podsumowuje Marcin Maćkiewicz, Menadżer Działu Eventów w Empiku.

Największe hity tej jesieni

Uczestnicy 4. Wirtualnych Targów Książki najchętniej sięgali po tytuły z kategorii: Książka dziecięca, Kryminał/sensacja/thriller oraz Literatura obyczajowa. Natomiast TOP5 targowych tytułów to: „Gwiazdkowy Prosiaczek”, czyli nowość od J.K. Rowling, „Dom pełen miłości. Przepisy na cztery pory roku” Agnieszki Maciąg, „Czuła przewodniczka. Kobieca droga do siebie” Natalii de Barbaro, „TOPR 2. Nie każdy wróci” Beaty Sabały-Zielińskiej i „Pierogi z kimchi” Wiolety Błazuckiej.