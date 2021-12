Ponad połowa Polaków zwróciła towar kupiony przez internet

Zakupy przez internet robi już ok. 80 proc. Polaków.

Co ósmy badany zadeklarował, że otrzymany towar dotarł uszkodzony lub był niezgodny z opisem widniejącym na stronie sklepu.

Przyczyną zwrotów rzadko jest kupowanie bez wcześniejszego namysłu.

Zwroty zmorą e-commerce

Według danych zebranych przez Santander Consumer Bank w najnowszym raporcie z serii Polaków Portfel Własny „Polacy na e-zakupach 2021” 56 proc. z nas zdarzyło się zwrócić rzecz zamówioną przez internet. Polacy najczęściej odsyłają ubrania i obuwie, na kolejnym miejscu znalazła się elektronika. Najczęściej okazuje się, że winne temu są złe wymiary produktu, jednak co ósmy badany zadeklarował, że otrzymany towar dotarł uszkodzony lub był niezgodny z opisem widniejącym na stronie sklepu.

Niemal połowie z nas zdarzyło się zwrócić pożądany wcześniej towar do sklepu internetowego raz lub kilka razy (47,4 proc.) – natomiast co jedenastemu badanemu kilkanaście razy (8,7 proc.). Duża część ankietowanych zadeklarowała, że nigdy tego nie robiła (43,4 proc.). Zamówione w sieci towary rzadziej zwracają osoby starsze w wieku 60-69 lub powyżej 70 lat (kolejno 51,9 i 75,3 proc.), a częściej te mieszkające w dużych miastach powyżej 250 tys. mieszkańców jak Warszawa, Kraków czy Wrocław oraz posiadające wyższe wykształcenie.

Jakie produkty wracają z powrotem do sklepu? Najczęściej ubrania i obuwie (kolejno 56,2 proc. i 38,8 proc. wskazań) co może wiązać się z faktem, że poszczególne sklepy różnią się od siebie rozmiarówkami przez co trudno jest trafić w swoje wymiary. Na następnym miejscu znalazła się elektronika (16,4 proc.), a dalej sprzęt AGD (8,2 proc.) i – co może zaskoczyć – narzędzia (7,9 proc.), które wyprzedziły RTV o 1 p. proc. Co ciekawe, zdarza się nam zwracać również zabawki (5,5 proc.), które nie spełniają naszych oczekiwań.

Produkty uszkodzone lub niezgodne z opisem e-sklepu

Z danych zebranych przez Santander Consumer Bank wynika, że najczęstszym powodem zwrotów wśród Polaków jest niewłaściwy rozmiar lub błędne wymiary zamawianego produktu (55,6 proc.). Z tego powodu towar odsyłają najczęściej kobiety (71 proc. w porównaniu do 39,9 proc. mężczyzn).