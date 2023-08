Popularna drogeria nawiązała współpracę z Glovo

Dla Glovo to już kolejny partner w kategorii beauty, która staje się coraz popularniejsza wśród rosnącej grupy użytkowników oczekujących dostaw już w kilkadziesiąt minut.

Coraz więcej Polaków kupuje kosmetyki w internecie

Według raportu Gemius "E-commerce w Polsce 2022", Polacy coraz częściej korzystają z zakupów online ze względu na całodobową dostępność, nieograniczony wybór i atrakcyjne ceny w porównaniu do sklepów stacjonarnych. Liczba internautów w Polsce wzrosła do 30 mln, z czego aż 77% robi zakupy online. Wśród najczęściej nabywanych produktów znajdują się kosmetyki i perfumy, które są kupowane przez 65% osób dokonujących zakupów online. Dzięki współpracy Glovo i Kontigo użytkownicy mogą zamówić produkty kosmetyczne i pielęgnacyjne z ekspresową dostawą do domu w 14 miastach w Polsce: Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Bydgoszczy, Katowicach, Kielcach, Opolu, Tarnowie, Toruniu, Tychach, Czeladzi czy Bielsko-Białej.

- Nasze produkty dostępne są nie tylko stacjonarnie, ale także poprzez sklep online oraz aplikację Kontigo. Dzięki temu wiemy, jak istotny staje się kanał sprzedaży online z możliwie jak najszybszą dostawą. To wygoda i komfort, który doceniają nasi klienci. Dzięki Glovo możemy jeszcze bardziej skoncentrować się na indywidualnych potrzebach klientów, którzy często potrzebują naszych produktów dosłownie natychmiast - podkreśla Agata Stachowiak Menadżer Marketingu Kontigo.

Glovo stale rozszerza ofertę e-retail

Od 2022 roku liczba sklepów współpracujących z platformą wzrosła dwukrotnie, umożliwiając użytkownikom zamawianie różnorodnych produktów. Dzisiaj użytkownicy Glovo w Polsce mogą zamówić artykuły wyposażenia wnętrz, jedzenie i zabawki dla zwierząt, kwiaty, kosmetyki, ubrania, wyroby cukiernicze, artykuły biurowe czy gadżety z sex shopów. A to dopiero początek rozwoju nowych kategorii.

– Nasi użytkownicy mają rożne potrzeby zakupowe, a my chcemy móc je zaspokajać. Kosmetyki i produkty do pielęgnacji to jedne z najbardziej popularnych zakupów, zatem nawiązanie współpracy z Kontigo jest naturalnym krokiem do dalszej rozbudowy oferty Glovo w kategorii beauty na polskim rynku i bezpośrednio wiąże się z globalną strategią rozwoju naszej platformy. W innych krajach europejskich Glovo współpracuje z takimi top markami jak Douglas, Primor, Lush czy Kiko Milano. I wciąż jesteśmy otwarci na więcej. Także w Polsce, gdzie coraz więcej sklepów chce z nami współpracować - podkreśla Beata Wronowska, Partner Business Leader Q-Commerce w Glovo Polska.