Pora na Pola chce pozyskać 2,61 mln zł na hub logistyczny

Pora na Pola SA – internetowa platforma z żywnością rzemieślniczą w roku 2020 wzrosła 6-krotnie. Teraz wystartowała kampania crowdinvestingowa spółki na Crowdway.pl. Cel oferty akcji to 2,61 mln zł na akcelerację biznesu, który w ubiegłym roku rozwijał się 9 razy szybciej niż cały rynek e-grocery.

Firma ma na koncie już dwie rundy finansowania społecznościowego. Do tej pory pozyskała ponad 1,16 mln zł od 1000 inwestorów. Dzięki nowej emisji Pora na Pola chce zwiększyć częstotliwość dostaw żywności, precyzyjnie przewidywać koszyki zakupów i otworzyć regionalne huby logistyczne. W 2023 roku planuje debiut na NewConnect. Do tego czasu przychody mają rosnąć o ponad 150% rocznie.

Adam Piwko biznes założył w 2017 roku. Pierwszych inwestorów pozyskał w 2019 roku, zanim w firmie pojawił się pierwszy pracownik.

Dziś zespół Pora na Pola tworzy 20 pasjonatów oraz 1000 inwestorów, którzy dołożyli do rozwoju spółki w sumie ponad 1,16 mln zł. Za pośrednictwem e-targu poranapola.pl swoje produkty oferuje ponad 80 rolników i wytwórców żywności.

– Niektóre z firm osiągnęły w ubiegłym roku 6-cyfrową sprzedaż na naszym e-targu – dodaje Adrian Piwko.



W 2020 roku firma zrealizowała około 10 tysięcy zamówień i dostarczyła ponad 165 tysięcy produktów do domów konsumentów w całej Polsce. Przychody spółki przekroczyły 2,5 mln zł i wzrosły o ponad 500% wobec roku poprzedniego. – Osiągnęliśmy blisko 9 razy większą dynamikę niż rynek e-grocery, który według PwC wzrósł w tym czasie o 60% – mówi prezes Pora na Pola.

Do 2023 roku spółka zakłada osiągnięcie rentowności EBITDA, przy rocznych obrotach na poziomie 42 mln zł. – Według ostrożnych założeń średnioroczne tempo wzrostu przychodów Pora na Pola w tym okresie przekroczy 150% – dodaje prezes.



Pora na Pola jest w trakcie procesów inwestycyjnych zaplanowanych do końca 2022 roku.

Pozyskane środki spółka przeznaczy na zwiększenie efektywności procesu zakupowego. W planie ma zmianę cyklu logistycznego z tygodniowego na dzienny. Pomoże w tym otwarcie nowego hubu logistycznego. Będzie to pierwszy krok w kierunku regionalizacji platformy, czyli budowania lokalnych magazynów w całym kraju.

Firma kończy prace nad algorytmem predykcji koszyka – projektem B+R dofinansowanym dotacją UE w kwocie blisko 0,5 mln zł. Wyniki prac wraz z kwotą pozyskaną z rozpoczętej oferty akcji pozwolą spółce rozwinąć sprzedaż w modelu subskrypcyjnym. Pora na Pola zamierza przygotować też kolejny innowacyjny algorytm do prognozowania popytu na poszczególne produkty, by ułatwić planowanie dostaw. Pozostałe środki pozyskane w emisji pomogą w rozwoju sprzedaży w kanale B2B.



Rynek e-grocery w 2020 roku zanotował niemal 60% większą wartość obrotów względem roku poprzedniego, a najnowsze prognozy zakładają 30% wzrost r/r przez kolejnych 5 lat.