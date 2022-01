Pora na Pola: Jesteśmy 7,5 razy więksi niż przed pandemią

Pora na Pola SA planuje pozyskać 1,9 mln zł w czwartej emisji akcji w crowdfundingu udziałowym.

Na koniec 2023 roku przewiduje debiut na NewConnect.

W poprzednich emisjach w spółkę zainwestowało ponad 1500 inwestorów. Zapisy na akcje ruszyły 18 stycznia o godzinie 9:00.

- Z roku na rok zwiększamy nasze przychody. Dziś jesteśmy 7,5 razy więksi niż przed pandemią. Mamy doświadczenie, dzięki któremu możemy stać się liderem internetowej sprzedaży rzemieślniczego jedzenia i zapewnić konsumentom doskonałą obsługę. Tworzymy nieprzeciętny biznes, w którym podstawą jest odpowiedzialność społeczna, ale równolegle chcemy także osiągnąć wzrost wartości dla inwestorów – mówi Adrian Piwko, założyciel i prezes zarządu Pora na Pola.

W ramach kwoty 1,9 mln zł spółka planuje kontynuować rozwój technologii i realizować projekt narzędzia umożliwiającego m.in. zapobieganie stratom i automatyzację zamówień. Podążając za oczekiwaniami klientów chce otworzyć się na wielokanałowość, a także rozszerzyć ofertę produktową, promować działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i transparentnie przedstawiać drogę pochodzenia produktów. Kampania promowana jest przez Crowdway.

Wzrost przychodów i prognozy finansowe

Od początku działalności spółka rok do roku notuje wzrost przychodów średnio o 140%. W 2021 roku, wg danych wstępnych, wyniosły one 3 mln zł. Pora na Pola przewiduje wzrost przychodów netto do wartości 8,8 mln zł w 2022 i 18,1 mln zł w 2023 roku.

Znaczące różnice we wzrostach przychodów rok do roku w ostatnich dwóch latach wynikają w szczególności z wpływu pandemii. W roku 2020 wzrost w stosunku do 2019 był wyjątkowo duży i wzmocniony efektem obostrzeń, co z kolei spowodowało, że w roku 2021 w stosunku do roku 2020 nastąpiła korekta wzrostu. Sytuacja z pandemią się normuje, więc spodziewamy się, że w następnych latach wartości procentowe wzrostów będą bardziej przewidywalne – tłumaczy prezes spółki.

Technologia