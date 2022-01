Pora na Pola pokazuje co składa się na cenę oferowanych produktów

Ile naprawdę zarabia rolnik na e-targu?

Kupując marchewkę czy przetwory tak naprawdę nie wiemy, ile z ceny produktu trafia do rolnika. Uważa się, że mało, bo „najwięcej podobno zarabia pośrednik”. Pora na Pola wprowadził transparentność cenową. W serwisie Poranapola.pl pokazuje, co składa się na ceny produktów. To nowa inicjatywa, która pozwala konsumentom kupować świadomie i wybierać uczciwych sprzedawców.

Trwa czwarta emisja akcji Pora na Pola w crowdfundingu udziałowym, która pozwoli wprowadzić kolejne rozwiązania realizujące ideę odpowiedzialnego biznesu.

– Obok jakości, bezpieczeństwa czy walorów zdrowotnych klienci coraz częściej zwracają uwagę na aspekty etyczne dotyczące kupowanych produktów, jak troska o dobrostan zwierząt gospodarskich, środowisko czy lokalny patriotyzm. Polski konsument pozostaje przy tym pragmatyczny, oczekując korzystnej relacji wartości do ceny – mówi Adrian Piwko, prezes firmy Pora na Pola, która dostarcza wyselekcjonowane produkty od 100 wytwórców żywności rzemieślniczej do e-klientów w całej Polsce.

Gra w otwarte karty: ile zarabia rolnik?

Robiąc zakupy spożywcze online nie obejrzymy osobiście produktu, ale za to możemy w domowym zaciszu przejrzeć ofertę, poznać skład produktów czy porównać ceny. Firma Pora na Pola zrobiła krok dalej i wprowadziła transparentność cen.

– Najważniejszą ideą naszego e-targu jest uczciwość. Wobec naszych klientów uczciwość to przede wszystkim oferowanie produktów wysokiej jakości, wytworzonych z poszanowaniem dla pracy rolników, środowiska naturalnego, bez sztucznych dodatków i ulepszaczy. W naszej działalności nie mamy nic do ukrycia przed naszymi klientami. Dlatego gramy w otwarte karty mówiąc o tym, co składa się na cenę, jakie koszty ponosimy jako e-targ i ile zarabiamy na sprzedaży każdego produktu. W ten sposób nasi konsumenci mogą przekonać się, że podchodzimy także uczciwie do współpracy z naszymi dostawcami, bo przeciętnie 60 proc. ceny trafia do wytwórcy żywności – wyjaśnia szef Pora na Pola.

Transparentna cena

W serwisie Poranapola.pl w karcie każdego z 1500 produktów można znaleźć informacje o tym, co składa się na ich ostateczną cenę. Wynagrodzenie ustalone przez samego wytwórcę, koszty firmowe i marża Pora na Pola, podatki, koszt magazynowania i transportu – wszystkie te elementy są ujęte kwotowo na czytelnym wykresie.

Przykład: