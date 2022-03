Pora na Pola: W tym roku pójdziemy o krok dalej. Algorytmy pomogą zaplanować zakupy i produkcję

W jakie rozwiązania inwestowaliście Państwo najmocniej w 2021 roku, by rozwinąć kanał online?

AP: Rok 2021 był dla nas czasem realizowania inwestycji, na które pozyskaliśmy finansowanie od naszych inwestorów. Rozwój online wymaga rozwoju logistyki, więc wprowadziliśmy szybkie dostawy w Warszawie, a także w Łodzi, gdzie otworzyliśmy magazyn. Rozwinęliśmy też kanał B2B, wprowadzając unikatowy program dla korporacji “Świadomy Pracownik”.

Jeśli chodzi o innowacje, to w tym zakresie działamy bardzo prężnie – wyjątkowo, jak na spółkę, która wciąż się rozwija i jest na tak wczesnym etapie. Udało nam się z sukcesem wprowadzić model sprzedaży subskrypcyjnej, która oszczędza czas klientów, a nam pozwala z lepszą skutecznością przewidywać przychody.

Ponadto, zbudowaliśmy mechanizm subskrypcyjny, połączony z rozbudowanym systemem rekomendującym. W usłudze abonamentowej, we wskazanej przez klienta częstotliwości, otrzymuje on paczkę z wybranymi typami produktów. Mechanizm predykcji, czyli przewidywania potrzeb zakupowych klienta, kompletuje zamówienie, biorąc pod uwagę ogromną ilość danych. Poza przesłaną przez klienta ankietą z preferencjami, analizuje również oceny wcześniej zamówionych przez niego produktów i historię zamówień, a także koszyki tych użytkowników, których profile zostaną przez algorytm uznane za zbliżone. Uwzględnia też sezonowość wyrobów czy ich dostępność w magazynach.

To rozwiązanie na miarę dużych e-commerce’ów, a nam, dzięki wysiłkom naszego zespołu, a także dodatkowemu kapitałowi od inwestorów czy grantom unijnym, udało się je wprowadzić i beneficjentami tego są m.in. drobni rolnicy czy lokalni producenci tradycyjnej żywności, którzy korzystają z naszej platformy. Dlatego właśnie jesteśmy dumni – możemy innym przybliżać tak zaawansowane technologie.