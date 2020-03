Pora na Pola z kolejną emisją akcji na Beesfundzie

Pora na Pola to internetowy targ naturalnego jedzenia z dostawą do domu, który zrzesza sprawdzonych i zaufanych rolników oraz producentów najwyższej jakości żywności. Tym razem gromadzi fundusze na innowacyjny dla tej branży – system subskrypcyjny zakupów

z wbudowanym algorytmem predykcji koszyka.

Pierwsza emisja akcji spółki odbyła się w marcu 2019.

PnP działa na pograniczu dwóch rynków – e-grocery, czyli zakupy spożywcze z dostawą do domu oraz na rynku żywności ekologicznej. Oba rynki rozwijają się bardzo dynamicznie - w Polsce rok do roku notując wzrosty na poziomie 15-20%. Żywność ekologiczna stanowi w Polsce 0,5% sprzedaży, a w Europie Zachodniej 4%. Liczby te pokazują, jaki jest jeszcze potencjał do wzrostu zwłaszcza jeśli mówimy o rynku dla rolników.

Pomiędzy PnP a dostawcą nie ma hurtowni czy innych pośredników, dzięki czemu Pora na Pola jest w stanie zapewnić godną płacę za produkt rolnikom, zachowując poziom akceptowalnej ceny końcowej.

Pora na Pola postawiła sobie kolejne cele, które chce zrealizować z pomocą społeczności. Najważniejszym z nich jest innowacyjny model subskrypcyjny zakupów z wbudowanym algorytmem predykcji koszyka.

Punktem wyjścia dla tej idei jest obserwacja zachowań i doświadczeń użytkowników popularnych aplikacji prepaidowych, jak Spotify czy Netflix. Ich obecność w życiu codziennym stała się bardzo widoczna, a korzystanie z nich współczesnym stylem życia. Koncepcja, dzięki schematom zapożyczonym z w/w serwisów, jest łatwa do zapamiętania i wykorzystania.

W najbliższych 3 latach Pora na Pola ma w planach jeszcze jedną rundę inwestycyjną w tym samym modelu, aby później następnie reinwestować zyski. Rekomendacja pierwszej dywidendy planowana jest za około 3 lata, a w ciągu 5 lat właściciele spółki chcą zaoferować wyjście z inwestycji poprzez giełdę New Connect albo inwestora branżowego.