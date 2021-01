Pora na Pola z sześciokrotnym wzrostem przychodów i kolejną zbiórką crowdfoundingową

Internetowy targ naturalnego jedzenia z dostawą do domu, Pora na Pola, w 2020 roku zwiększył obroty o ponad 500 proc. To przyspieszyło decyzję o trzeciej w historii Pora na Pola kampanii crowdfundingowej. Emisja akcji o celu około 2,6 mln zł ma pomóc w akceleracji biznesu i przygotować spółkę na debiut na NewConnect w 2023 roku. Kampania crowdinvestingowa ruszy w I kwartale br. na platformie Crowdway.pl.

Firma Pora na Pola od ponad trzech lat dostarcza świeże, wyselekcjonowane produkty do e-klientów na terenie całej Polski. – Zrzeszamy ponad 80 sprawdzonych, polskich rolników oraz producentów najwyższej jakości żywności. Stawiamy na uczciwie prowadzone gospodarstwa, małe manufaktury, tradycyjny, naturalny produkt i tworzących go ludzi – podkreśla Adrian Piwko, założyciel i prezes zarządu Pora na Pola SA.

Pora na Pola działa na pograniczu rynków e-grocery oraz targu z żywnością ekologiczną, gdzie rolnicy ustalają własne ceny za swoje produkty. Na platformie można kupić od mięsa i ryb, przez warzywa i wypieki, po naturalne kosmetyki. Świeże wyroby spółka dostarcza dwa razy w tygodniu do domów klientów w całej Polsce.

W 2020 roku firma zrealizowała około 10 tysięcy zamówień i dostarczyła ponad 165 tysięcy produktów do domów polskich konsumentów. Przychody Pora na Pola przekroczyły 2,5 mln zł. Spółka jest obecnie w trakcie procesów inwestycyjnych, które zostały zaplanowane do końca 2022 roku. Zarząd spodziewa się osiągnięcia rentowności na poziomie EBITDA do końca 2023 roku.

Spółka jest już znana w środowisku inwestorów społecznościowych. Wiosną 2019 oraz rok później przeprowadziła dwie emisje crowdfundingowe na platformie Beesfund. Łącznie od około 1000 nowych akcjonariuszy pozyskała ponad 1,16 mln zł. Ponadto, w 2020 roku otrzymała dofinansowanie z UE na kwotę blisko 0,5 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Prezes Pora na Pola SA zapowiedział nową emisję crowdfundingową o celu kwotowym ok. 2,6 mln zł, która będzie promowana na Crowdway.pl. – Przez tę emisję akcji chcemy pozyskać środki na inwestycje w obszarze usprawnienia dostaw, automatyzacji oraz rozwoju oferty biznesowej. Start kampanii planujemy jeszcze w I kwartale, ale już teraz zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami o naszym biznesie, które prezentujemy na platformie – dodał prezes Pora na Pola SA. Według założonej strategii rozwoju, spółka planuje debiut na NewConnect w 2023 roku.