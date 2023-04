PortalPZP łączy się z Marketplanet. Konsolidacja na krajowym rynku platform zakupowych

W wyniku połączenia doświadczeń obu zespołów, powstanie duży rynkowy podmiot oferujący rozwiązania IT wspierające procesy PZP oraz inne obszary procesów zakupowych w komplementarny sposób. Już 95 proc. jednostek administracji publicznej w Polsce posiada elektroniczne narzędzia do obsługi zamówień publicznych.

Dzięki tej konsolidacji rynku i dotarciu z pełną ofertą do kolejnych klientów planowane przychody Marketplanet w 2023 r. wynieść mają ok. 28 mln zł przy niemal 5 mln zł EBITDA.

Marketplanet – polska spółka oferująca rozwiązania IT wspierające procedury zakupowe w firmach i w administracji publicznej nabyła większościowy pakiet udziałów w spółce PortalPZP. To m.in. operator platformy Smart PZP służącej do obsługi procesów planowania i zamówień w administracji publicznej. Oferuje także m.in. chmurowe narzędzia zakupowe dla przedsiębiorców. Po połączeniu powstaje znaczący gracz na krajowym rynku public procurement. Zdecydowana większość – ponad 95 proc. jednostek administracji publicznej już obecnie korzysta z elektronicznych narzędzi do zamówień publicznych. Dotychczasowe doświadczenia obu spółek pozwalają na synergie dające możliwość dotarcia z bardziej rozbudowaną ofertą do ponad 1,3 tys. klientów Marketplanet z obszaru public i ponad 700 jednostek obsługiwanych do tej pory przez PortalPZP, w tym tak znaczących zamawiających jak Poczta Polska, ZUS, CPK, PPL, KRUS, wojsko, czy wymiar sprawiedliwości.

– Na rosnącym rynku przyjmujemy ofensywną strategię. Ta transakcja to bardzo korzystne połączenie doświadczeń, umiejętności i wiedzy, co przełoży się na jeszcze lepszą jakość świadczonych naszym partnerom usług oraz ich dalszy dynamiczny rozwój. Dzięki temu klienci będą mieli zapewniony dostęp do kompleksowej i bardziej rozbudowanej oferty. Wspólnie będziemy tworzyć oraz dostarczać na rynek nowoczesne, wydajne oraz bezpieczne oprogramowanie wspierające procesy PZP, a także inne obszary procesów zakupowych – zapewnia Piotr Matysik, prezes zarządu Marketplanet. – Z etapu bycia zdrową konkurencją, stajemy się partnerami mającymi wspólne, dalekosiężne cele. Doszliśmy już do etapu, kiedy coraz śmielej zerkamy poza nasz krajowy rynek – w kierunku innych krajów regionu CEE i tam również rozważamy akwizycje – dodaje.

Połączenie Marketplanet i PortaluPZP oznacza, że dotychczasowi klienci obu firm niebawem będą mogli liczyć na dodatkowe opcje i usługi.

– Z ich punktu widzenia najbardziej widocznym efektem transakcji będzie poszerzenie oferty, zaproponowanie nowych, przydatnych rozwiązań. Natomiast dla naszych aktualnych klientów, wszelkiego typu umowy, zobowiązania i ustalenia pozostają w mocy – zapewnia Anna Serpina-Forkasiewicz, prezes zarządu, PortalPZP. – Zespoły eZamawiający i Smart PZP będą kontynuowały dotychczasowe prace, jednocząc swoje siły. Jest tu spore pole do dalszego rozwoju – jednostki administracji publicznej dojrzewają już do tego, aby korzystać z coraz bardziej rozbudowanych, zaawansowanych narzędzi, umożliwiających coś więcej, niż tylko najbardziej podstawowe funkcjonalności. Lepsze zarządzanie dostawcami i katalogami, prostsze interfejsowanie, wszystko to, co pozwala efektywniej kupować, a co za tym idzie oszczędzać – dodaje.

Avallon MBO większościowym udziałowcem Marketplanet

Marketplanet realizuje swoją strategię przy wsparciu większościowego akcjonariusza i inwestora czy funduszu Avallon MBO. Tomasz Stamirowski, partner zarządzający Avallon MBO: – Marketplanet w sposób organiczny rozwinął się do poziomu lidera w swoim segmencie w Polsce. Nie ukrywamy jednak, że idea szybkiej budowy wartości i potencjału firm także przez akwizycje jest nam bardzo bliska. Stąd przejęcie PortaluPZP przez Marketplanet oznaczać będzie dominację tych dwóch podmiotów na rynku zamówień publicznych i przetargów publicznych. A to segment, który w najbliższych latach będzie notował istotne wzrosty – podkreśla.

Marketplanet to jeden z największych w kraju podmiotów na rynku e-procurement. W oparciu o ostatnią transakcję spółka planuje zysk EBTIDA na poziomie ponad 4,7 mln PLN, przy przychodach sięgających28 mln PLN. Dzięki transakcji nabycia udziałów w PortaluPZP spółka upatruje impulsów do dalszych wzrostów. Chce dotrzeć z ofertą do kolejnych, potencjalnych 7-15 tys. aktywnych podmiotów na rynku public w samej Polsce i w krajach regionu CEE. Z danych Urzędu Zamówień Publicznych wynika, że tylko w Polsce przez systemy obsługi zamówień publicznych przechodzi aż 220 mld PLN każdego roku.