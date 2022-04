Portmonetka w Furgonetce – platforma oferuje e-sklepom dostęp do opłat bez logowania

Portmonetka to narzędzie pozwalające konsumentom za pomocą jednego konta zakupowego korzystać z oferty wielu sklepów – bez konieczności wypełniania za każdym razem identycznych formularzy. Będzie wyposażone w opcję typu „one login”, co oznacza, że klienci nie będą musieli rejestrować się w danym e-sklepie, aby dokonać zakupu – wystarczy, że zalogują się przy użyciu już posiadanego konta Wp.pl, Onet.pl, Google, Allegro, Microsoft czy Apple. Następnie za pomocą kilku kliknięć będą mogli wybrać adres i metodę dostawy oraz sposób płatności. Wszystkie dane teleadresowe wpisywane podczas dokonywania zakupów za pomocą Portmonetki będą zapamiętywane w profilu konsumenta, a jako domyślny sposób płatności zostanie zapisany ostatni używany.

– Jak pokazują dane duńskiej firmy Baymard Institute, specjalizującej się w analizowaniu rynku e-commerce, obecnie blisko aż 70 proc. wizyt w e-sklepach kończy się porzuceniem koszyka, a jedną z głównych przyczyn rezygnowania z zakupu jest konieczność założenia konta. Wydawałoby się, że tak prozaiczny powód nie powinien mieć wpływu na intencje konsumentów, a tymczasem wskazało go aż 24 proc. respondentów. Przekładając to na realia – jeśli ktoś musi przejść proces rejestracji, aby dokonać zakupu to woli ten sam produkt znaleźć w marketplace, w którym już ma konto. W ten sposób nieobecne w nim e-sklepy tracą wielu klientów i jest to tylko jeden z wielu powodów. Postanowiliśmy zatem stworzyć rozwiązanie, które pozwoli właścicielom e-sklepów zaoferować swoim klientom doświadczenie znane im z największych platform – Portmonetkę – tłumaczy Grzegorz Mencel, product owner w firmie Furgonetka.

Dzięki Portmonetce sprzedawcy będą mogli zaproponować swoim klientom metody wysyłki produktów od 12 firm kurierskich i sposoby płatności od 5 największych dostawców w Polsce.

Dostęp do Portmonetki będzie otwarty dla wszystkich e-sklepów w maju.