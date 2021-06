Portside pozyskał 1 mln zł na rozwój

fot. założyciele Portside

Portside, platforma e-commerce oferująca klientom z całej Polski dostęp do ryb i owoców morza sprowadzanych z portów w Europie, pozyskała 1 mln złotych na rozwój w obszarze B2C i B2B. W spółkę zainwestował fundusz Tar Heel Capital Pathfinder.

Produkty pakowane są próżniowo, dzięki temu zachowują świeżość, bez emitowania zapachów i wyciekania. Przesyłka jest dostarczana w pojemniku termicznym z wkładami chłodzącymi na terenie całej Polski.

Mieszkańcy Warszawy mogą skorzystać z opcji odbioru osobistego w jednym z punktów zlokalizowanych na Wilanowie, Powiślu, w Centrum i na Żoliborzu. Wkrótce będą do nich dochodzić kolejne, również w innych dużych miastach w Polsce.

- Połączenie platformy z ofertą ekspresową i szybką dostawą to kluczowy element naszego rozwoju. Własny import produktów umożliwia pełną kontrolę nad łańcuchem wartości. Z kolei prowadzona przez nas na bieżąco analiza danych pozwala na budowanie oferty dostosowanej do oczekiwań naszych klientów - tłumaczy Tomasz Woźniak.

- Dzięki dalszemu poszerzeniu oferty produktowej oraz utworzeniu sieci pickup-pointów platforma ma szansę wkrótce osiągnąć pozycję nowego lidera rynku e-grocery w segmencie premium ryb i owoców morza w Polsce. - komentuje Kamil Moczulski, dyrektor inwestycyjny w Tar Heel Capital Pathfinder, wspierający rozwój Portside.

Za Portside stoją przedsiębiorcy silnie związani z rynkiem gastronomicznym. Łukasz Kwaśniewski od 2016 roku prowadzi znajdującą się w Hali Koszyki restaurację Port Royal Fish & Oyster Bar, której druga odsłona otworzy się wkrótce w Browarach Warszawskich. Drugi ze współzałożycieli, Łukasz Kozłowski od 8 lat zajmuje się dostawami produktów pochodzących z mórz i oceanów całego świata do najlepszych restauracji w Polsce. W rozwoju Portside wspiera ich Tomasz Woźniak, menedżer z doświadczeniem w budowaniu spółek technologicznych, w szczególności w branży FoodTech, który dołączył do zespołu jako co-founder i COO.