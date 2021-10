Poseł Sterczewski chce regulacji prawnych rynku paczkomatów

Poseł Franciszek Sterczewski z Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska, wystosował do ministra pracy rozwoju i technologii interpelację ws. regulacji prawnych dotyczących tzw. paczkomatów.

Poseł pisze: (...) Wiodąca firma w tej branży - InPost - w 2019 roku posiadała ok. 6 tysięcy takich urządzeń, natomiast pod koniec ubiegłego roku – niemal 11 tysięcy. Z informacji medialnych przekazywanych przez właściciela firmy wynika, że w bieżącym roku plan firmy zakładał montowanie 100 nowych urządzeń tego typu każdego tygodnia. Warto zaznaczyć, że w ostatnich latach tworzenie własnych sieci paczkomatów zapowiedziały kolejne firmy, m.in. stacje paliw Orlen, a także niektóre firmy kurierskie działające w naszym kraju.

Sytuacja ta nie pozostaje bez wpływu na szereg zjawisk społecznych. Paczkomaty umieszczane są najczęściej na prywatnych terenach, które w żaden sposób nie są dostosowane – pod względem logistycznym, urbanistycznym czy estetycznym – do pełnienia takiej funkcji. Problem ten dotyczy zarówno mniejszych miejscowości, gdzie paczkomaty stają się jednym z centralnych miejsc, jak i większych miast, w których wcześniejsza zabudowa jest zniszczona przez pojawienie się tych urządzeń.

Nie kwestionuję, że paczkomaty pełnią ważną rolę społecznie, jednak obecne prawodawstwo w zakresie ich montowania powinno zostać zmienione, tak żeby nadążyć za zmianami społecznymi i odpowiadać na problemy społeczne. Regulacje dotyczące tzw. paczkomatów powinny zostać napisane tak, aby te pojawiały się w odpowiednich i bezpiecznych miejscach, a ilość negatywnych aspektów związanych z ich funkcjonowaniem została ograniczona. Wśród aspektów tych należy wspomnieć o zwiększeniu ruchu samochodowego w miejscach do tego nieprzeznaczonych, wzrostu natężenia hałasu, emitowanie przez urządzenie dodatkowego źródła światła, a także naruszenie urbanistycznego kształtu osiedli, na których paczkomaty powstają."

Poseł pyta:

1. Czy Ministerstwu znane są problemy wynikające z funkcjonowania w przestrzeni publicznej tzw. paczkomatów? Jakie ekspertyzy na ich temat zostały zamówione w ostatnich 5 latach?

2. Czy Ministerstwo pracuje lub zamierza pracować nad stworzeniem regulacji dotyczących umieszczania ww. urządzeń tak, żeby przy zachowaniu wynikających z nich korzyści ograniczone zostały problemy wynikające z dotychczasowego braku odpowiednich regulacji prawnych?

Czekamy na odpowiedź ministerstwa.