Posiadają ok. 90 platform e-commerce. Wchodzą na kolejny rynek

Na ccc.eu znajdą nie tylko duży wybór modnych butów damskich, męskich i dziecięcych, ale również stylowe akcesoria, w tym torebki, walizki czy biżuterię.

ccc.eu wystartowało na dziesiątym rynku

- Dążymy do tego, by stale wzmacniać nasz omnikanałowy model sprzedaży na każdym rynku, na którym jesteśmy obecni. Uruchomienie strony ccc.eu w Serbii to kolejny krok na tej drodze. Warto dodać, że wraz z platformą online klienci zyskali dostęp do najnowszej wersji Klubu CCC, dostępnego obecnie jedynie w Polsce i na czterech największych rynkach – mówi Michał Pachnik, Dyrektor e-commerce CCC i HalfPrice.

Klub CCC powstał z myślą o osobach, które cenią spersonalizowane, atrakcyjne oferty. W najnowszej odsłonie programu członkowskiego każdy nowy użytkownik otrzymuje na start 10 proc. rabatu na wybrane zakupy oraz możliwość zwrotu do 120 dni bez paragonu.

CCC S.A. jest jedną z największych europejskich spółek w segmencie obuwia. Grupa posiada ok. 90 platform e-commerce i prawie 1000 sklepów w 28 krajach pod markami CCC, eobuwie.pl, Modivo i DeeZee. Od maja 2021 r. Spółka poprzez sieć sklepów HalfPrice rozwija sprzedaż również w segmencie off-price. CCC S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2004 roku.