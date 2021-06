Posiłki Body Chief będzie można odebrać w Lodówkomatach

Catering dietetyczny Body Chief można odebrać w Lodówkomatach, fot. materiały prasowe

Catering dietetyczny Body Chief rozszerza formy dostawy diet. Od połowy marca klienci z Krakowa oraz Warszawy mogą odebrać swoje diety w Lodówkomatach firmy InPost.

Lodówkomaty to urządzenia dostępne w trybie 24/7, które umożliwią odbiór zamówionych produktów. Przystosowane są do przechowywania zakupów w trzech strefach temperatur: -18 °C, +4 °C, +16 °C. Od połowy marca za ich pośrednictwem swoje diety mogą odbierać również klienci Body Chief, lidera rynku cateringu dietetycznego w Polsce.

– Na bieżąco analizujemy zachowania i potrzeby klientów. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom dywersyfikujemy formy dostawy tak, by zapewnić im wygodę oraz możliwość wyboru sposobu odbioru diety – mówi Marcin Mazurek, Prezes cateringu dietetycznego Body Chief Sp. z o. o. – Cały czas podstawową formą dostarczania diet jest dla nas dostawa bezpośrednio do domu lub pracy klienta. Współpraca z InPost i dostawy diet do Lodówkomatów pozwalają klientom na większą elastyczność, a dla nas jest to kolejny krok w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w branży.

– Obserwujemy rosnące zainteresowanie dostawami do Lodówkomatów – informuje Jerzy Bonalski, Dyrektor Działu E-Grocery w InPost Sp. z o.o. – Konsumenci coraz chętniej dokonują zakupów spożywczych online. Podobnie jak w tradycyjnych sklepach internetowych, dla klientów bardzo istotny jest szeroki wybór metod dostawy. Klienci cenią sobie możliwość odbioru zakupów o dowolnej porze, a to właśnie zapewniają im Lodówkomaty. Przechowywanie różnych kategorii produktów w odrębnych strefach temperaturowych gwarantuje zarówno klientom, jak i sprzedawcom, że po wyjęciu z maszyny produkty będą cały czas świeże, a ich jakość zostanie utrzymana. Start współpracy z Body Chief pokazał nam, że klienci właśnie takich rozwiązań potrzebują także w przypadku zamawiania cateringu dietetycznego.

– Pierwsze dni pokazały, że klienci chętnie korzystają z tej formy dostawy – tłumaczy Marcin Mazurek, Prezes Body Chief Sp. z o. o. – Do tej pory w zakresie dowozu diet naszą przewagą konkurencyjną było oparcie procesu dostaw o sieć kurierów działających na wyłączność marki Body Chief, co gwarantowało najwyższą jakość i bezpieczeństwo. Teraz atrakcyjną alternatywą niewątpliwie będą Lodówkomaty. Nieustannie szukamy nowych pomysłów, dzięki którym klienci w jak najbardziej wygodny sposób będą mogli korzystać z naszej usługi. Chcemy kreować nowe standardy i innowacyjne rozwiązania, które pozwolą jeszcze bardziej spopularyzować nasz produkt, a docelowo przełożą się na rozpropagowanie idei zdrowego żywienia. Cieszy nas, że nowe funkcjonalności spotykają się z tak pozytywnym przyjęciem ze strony klientów.