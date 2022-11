Power of e-commerce - technologie to przyszłość, ale biznes bez relacji z klientem nie przetrwa

Polscy konsumenci są bardzo wrażliwi na ceny, dlatego w kryzysowych czasowych e-biznesy powinny zrewidować swoje polityki cenowe.

Ludzie, dane, technologie, konsolidacja i uproszczenie procesów - to najważniejsze wyzwania, stojące dzisiaj przed cyfrowymi firmami.

E-commerce musi zrozumieć klienta. Technologie są przyszłością, ale ważne są też relacje z konsumentami.

Tegoroczne badania przeprowadzone przez Accenture pokazały, że 2/3 konsumentów oczekuje większej responsywności firm na temat zmieniającej się rzeczywistości. Przedsiębiorstwa są jeszcze bardziej krytyczne - aż 90 proc. z nich uważa, że nie nadąża za dynamicznie postępującymi procesami.

Jak powinna wyglądać cyfrowa transformacja firm?

- Obszary, które identyfikujemy jako kluczowe w kontekście dalszej transformacji i cyfryzacji to kolejne etapy ewolucji koncentracji, która najpierw dotyczyła produktu i oferty, potem klienta, a teraz - po prostu człowieka. Chodzi o zrozumienie osób nie tylko poprzez pryzmat ich portfeli, ale także otoczenia, dużo szerszego kontekstu - wskazał Jakub Giermasiński, Digital Commerce Lead w Accenture w Polsce.

Jakub Giermasiński, fot. PTWP

Ekspert wskazał na wiodącą rolę technologii i danych. - Firmy coraz więcej inwestują w te obszary, aby jeszcze lepiej rozumieć konsumentów, automatyzować procesy i uzyskać efektywność. Ci, którzy przygotowali się w czasie pandemii, teraz lepiej sobie radzą w obliczu nowych problemów, związanych z inflacją i kryzysem gospodarczym - ocenił.

Zdaniem przedstawiciela Accenture dziś trzeba się sfokusować na dochodowych liniach asortymentowych, bo klienci są pod presją inflacyjną.

- Na to nakłada się zrównoważony rozwój - biznesy nadal inwestują, ale presja związana z możliwościami finansowymi trochę stopuje te przedsięwzięcia. Inicjatywy ekologiczne znajdują za to wspólny mianownik z działaniami polegającymi na szukaniu oszczędności, np. z ograniczaniem zużycia energii. Ludzie, dane, technologie, konsolidacja i uproszczenie procesów - to najważniejsze wyzwania, stojące przed firmami - wskazał Jakub Giermasiński.

Jeronimo Martins Polska: E-commerce to eksperyment komunikacyjny

W kanale online Biedronka jest obecna ze sklepem Biedronka Home oraz poprzez współpracę z Glovo w dwóch obszarach (kurierzy i dark stores BIEK).

- Cyfryzacja jest wpisana w naszą działalność, przede wszystkim trzeba cyfryzować kontakt z klientem. E-commerce jest dziś uzupełnieniem naszej oferty i nie sądzę, aby w dłuższym okresie stał się wiodącym kanałem dystrybucji - mówił Marek Złakowski, dyrektor ds. rozwoju relacji z klientem i cyfryzacji Jeronimo Martins Polska.

Marek Złakowski, fot. PTWP

- Chcemy dać klientom to, czego potrzebują i wtedy, kiedy tego potrzebują. Dla niektórych będzie to moment, kiedy są w naszym sklepie, dla innych - kiedy są w domu. Nasz cel to być jak najbliżej klienta: w takiej formie, jaka im odpowiada oraz z cenami, które akceptują. To szczególnie ważne dzisiaj, bo inflacja to trudny czas dla retailu i e-commerce, ludzie optymalizują wydatki - powiedział przedstawiciel Jeronimo Martins Polska.

W ocenie Marka Złakowskiego cyfryzacja kontaktu z klientami przyniesie firmie szereg informacji, które będzie można wykorzystać w marketingu, zakupach czy logistyce. - W tym kierunku zamierzamy kroczyć. W sklepie nie jesteśmy w stanie zbierać feedbacku, a w e-commerce jest to proste. Jeśli klienci szukają czegoś, czego u nas nie ma, staramy się taki produkt wprowadzić do sprzedaży. Na ten moment to dla nas eksperyment komunikacyjny, dzięki któremu lepiej poznajemy klienta i jesteśmy w stanie prześledzić jego customer journey, co możemy później wykorzystać np. w aplikacji mobilnej. Liczymy na efekt omnichannelu- dodał panelista.

Polacy wrażliwi na ceny, trzeba dostosować strategie

Jakie spostrzeżenia mają przedstawiciele najpopularniejszych q-commerców nad Wisłą? - Polscy konsumenci, na tle konsumentów z innych europejskich krajów, są mało elastyczni, jeśli chodzi o ceny. Cena dostawy, produktu, czy też intensywność promocji ma tutaj dużo większe znaczenie niż na innych rynkach, na których funkcjonujemy. To wyzwanie zarówno dla marketplace'ów, jak i ich partnerów. Trzeba mądrze podejść do strategii cenowej - powiedział Bartosz Prokopowicz, Head of Q-Commerce Glovo Polska.

Bartosz Prokopowicz, fot. PTWP

Choć Glovo rok do roku rośnie, już w II kwartale tempo tego wzrostu zwolniło. - Widzimy, że nie brakuje nam nowych użytkowników, ale widzimy też negatywny wpływ na ich retencję oraz częstotliwość zakupów. Być może wybierają tańszą opcją i idą do sklepu, być może kupują mniej. W długim terminie jestem jednak optymistą, bo penetracja zakupów online w Polsce wciąż jest niska. Jedynie 15 proc. dostaw jedzenia odbywa się przez aplikacje mobilne, 85 proc. to zamówienia składane telefonicznie - mówił Bartosz Prokopowicz.

Przedstawiciel Glovo jest przekonany, że IV kwartał br. będzie najlepszy w całej historii platformy w Polsce. Co się wydarzy w 2023 roku? - Trudno to przewidzieć. Restrykcje covidowe były dla nas czynnikiem napędowym, rozpoczęliśmy wówczas m.in. współpracę z Biedronką. To przyspieszyło konwersję naszych użytkowników foodowych na q-commerce. W przyszłości postawimy przede wszystkim na aplikację multicategory. Będziemy poszerzać ofertę naszego marketplace'u o kategorie pozaspożywcze, jak moda, elektronika, zabawki. Będziemy też nadal chcieli dostarczać zakupy od największych partnerów - Biedronki, BIEKa, fast-foodowych i lokalnych restauracji. Chcemy być liderem w Polsce. W tym momencie jesteśmy w 170 miastach, do końca roku będziemy najwięksi, jeśli chodzi o zasięg. 4 mln użytkowników ściągnęło już aplikację Glovo. Użytkowników restauracyjnych staramy się konwertować na q-commerce, aby stali się naszymi stałymi klientami - podsumował Bartosz Prokopowicz.

Michał Krowiński, współzałożyciel, dyrektor operacyjny Lisek.App przekonywał, że Lisek jest opcją zarówno dla klientów wielkomiejskich, jak i tych z mniejszych ośrodków. - Kluczem jest dostosowanie asortymentu pod konsumentów i odpowiednia polityka cenowa - powiedział uczestnik debaty.

Michał Krowiński, fot. PTWP

W przyszłym roku Lisek chce docierać już do 10 mln Polaków. W tej chwili domyka model biznesowy i rentowność.

Panelista zwrócił uwagę, że Lisek powstał już na przełomie 2018/19 roku, a więc przed q-commercowym boomem w Polsce. - Założyliśmy Liska, bo wierzyliśmy w trzy rzeczy. Po pierwsze: szkoda czasu na chodzenie po sklepach. Po drugie - skoro konsumenci kupują w internecie inne kategorie, dlaczego mieliby nie kupować produktów spożywczych? I po trzecie: modele, które wówczas funkcjonowały, nie do końca odpowiadały na potrzeby kupujących żywność online. Dlatego e-grocery miało wówczas 1 proc. udział w rynku. Potem przyszła wielka fala q-commercowych firm, ale konkurencja jest bardzo duża i część z nich zdążyła szybko zniknąć. My radzimy sobie świetnie - we wrześniu Lisek był już 700 proc. większy niż w całym ubiegłym roku. Jest to jednak trudny biznes, w którym przecinają się trzy obszary: handel, logistyka, gdzie przy dostawie w 10 minut margines błędu jest praktycznie zerowy i zaplecze technologiczne, niewidoczne dla klienta - tłumaczył Michał Krowiński.

Świat patrzy na francuski rynek e-commerce

Francuski rynek e-commerce to trzeci największy rynek w Europie, ale też rynek niełatwy - by na nim przetrwać trzeba mieć odpowiednią strategię biznesową, o czym świadczą zachodzące w ostatnich latach procesy konsolidacyjne. Z punktu widzenia producentów e-commerce to duża szansa, zwłaszcza dla lokalnych firm, które mają ograniczone możliwości sprzedaży - mówiła Żaneta Drzazga, dyrektor departamentu rolno-spożywczego, Europa Środkowo-Wschodnia, Business France, Ambasada Francji w Polsce.

Żaneta Drzazga, fot. PTWP

- Jeszcze w 2020 roku, podczas pandemii, na rynku działało kilkadziesiąt firm q-commerce. W następnym roku zostało kilkunastu graczy, a dziś mamy cztery wiodące platformy, z czego lider, Gorillaz, ma negatywny bilans. Średni koszt dostawy w q-commerce to 2 euro - żeby biznes się spinał, kurier powinien wykonać dziewięć dostaw w ciągu godziny, a jest to trudne do zrobienia. Rynek ulega weryfikacji ze względu na strategie biznesowe. Aktualnie branża jest w fazie silnej konsolidacji, a cały q-commercowy świat patrzy, w jakim kierunku potoczą się sprawy i czy ten scenariusz przełoży się na inne kraje - opisywała sytuację przedstawicielka Business France.

Żaneta Drzyzga podkreśliła, że z punktu widzenia producentów q-commerce i e-commerce to duża szansa. - Według prognoz europejski rynek marketplace'ów B2B ma rosnąć do 2026 r. na poziomie 12 proc. rocznie. 75 proc. sprzedawców B2B we Francji uważa, że platforma online może być głównym motorem napędowym ich biznesu. Są też przekonani, że budowanie relacji w digitalu może być tak samo skuteczne, jak w przypadku handlu tradycyjnego. To spektakularna zmiana mindsetu. Na fali rosnących transakcji w e-commerce korzystają wszyscy - zarówno duzi gracze pokroju Amazona, jaki i wyspecjalizowane platformy marketplace'we. Francuski rząd i agencja Business France, która wspiera przedsiębiorców w ich rozwoju międzynarodowym, postanowiły wdrożyć oficjalną strategię e-commerce'ową i stworzyły projekt Taste France. W jego ramach powstały trzy platformy cyfrowe, które łączą francuskich dostawców produktów spożywczych, wina i alkoholi mocnych oraz kosmetyków z kupcami z całego świata - wyjaśniła Żaneta Drzazga.

Technologie to nie wszystko

- E-commerce musi słuchać klienta, zrozumieć go. Klient to nie rachunek bankowy ani seria danych - to błędne podejście. Nie tylko proces sprzedaży jest ważny, tę kwestię rozwiązałaby automatyzacja. Technologie są przyszłością, ale ważne są też relacje z konsumentami. Nie zapominajmy, że po obu stronach są ludzie - tłumaczył Kay Weber, Services Delivery Director, Commerce Cloud, Salesforce.

Kay Weber, fot. PTWP

Ekspert zwrócił uwagę, że sytuacja w branży e-commerce jest dynamiczna.

- W tym roku obserwujemy negatywny trend, jeśli chodzi o zakupy w sieci, to ogólnoświatowa tendencja. W III kwartale globalny spadek wyniósł 2 proc., ale widzimy też niewielkie odbicie w sektorze w Europie Środkowo-Wschodniej. Myślę, że zmierzamy w kierunku stabilizacji - przewiduje Kay Weber.

W tym roku Salesforce oraz WhatsApp ogłosiły strategiczne partnerstwo, które pozwoli klientom Salesforce łączyć się ze swoimi klientami i budować nowe doświadczenia w oparciu o komunikację w aplikacji WhatsApp. Czy to przyszłość e-handlu?

- Dzięki takim kanałom komunikacji, możemy być zawsze blisko klientów i odpowiadać na ich potrzeby, bez względu na to gdzie się znajdują. A konsumenci są przecież coraz bardziej mobilni. Musimy jednak zadbać o to, by e-commerce słuchał ludzi. Przyszłość już nadeszła, ale warto wrócić do wniosków, które wyciągaliśmy przez ostatnie lata, a nawet jeszcze przed erą e-commerce. Trzeba zrozumieć klienta - on ma się czuć klientem, a nie petentem. Klient to nie rachunek bankowy ani seria danych, to błędne przekonanie. Mamy w tym procesie dwie strony - konsumenta oraz ludzi, którzy obsługują system. Technologia funkcjonuje w tle. Sztuczna inteligencja to oczywiście przyszłość, ale ważny jest też czynnik ludzki. Gdyby było inaczej, wszystkie problemy rozwiązałby automatyzacja. Boty wypełniają pewną lukę kadrową, ale nie znają wszystkich odpowiedzi. Potrzebny jest człowiek. Trzeba dostrzegać klienta w szerszym kontekście, otoczeniu. Dane są ważne, ale technologie nie odpowiedzą na wszystkie pytania - uważa Kay Weber.

E-commerce w legislacyjnym wirze

E-commerce w Polsce i Europie został obdarowany w 2022 roku wieloma nowymi aktami prawnymi. Najważniejsze z nich to nowe rozporządzenie wertykalne, dotyczące relacji między biznesami oraz dyrektywa Omnibus, określająca relacje przedsiębiorców i konsumentów. Jakie zmiany czekają branżę? O tym mówił Mikołaj Piaskowski, radca prawny w kancelarii Baker McKenzie.

Mikołaj Piaskowski, fot. PTWP

Unijne rozporządzenie odnoszące się do praw konkurencji i dystrybucji porusza m.in. kwestię dual pricingu.



- Rozporządzenie zostało przyjęte w maju, weszło w życie w czerwcu tego roku. Daje przedsiębiorcom roczną karencję na dostosowanie się do nowego środowiska prawnego, które ułatwia ocenę pewnych rozwiązań i porozumień pomiędzy producentami, importerami a dostawcami czy detalistami, czyli podmiotami na różnych poziomach rynku. To rozporządzenie ułatwia uznanie pewnych porozumień, które potencjalnie są antynkonkurecyjne, jako zgodne z prawem konkurencji, bez głębszego badania skutków takiego porozumienia przy założeniu, że strony mają udział rynkowy nie przekraczający 30 proc. Nowe przepisy umożliwiają producentom czy też importerom stosowanie różnych cen w zależności od tego, w jakim kanale ich klienci, dystrybutorzy, dealerzy, franczyzobiorcy będą dystrybuować zakupiony od nich produkt. Nie zmienia to jednak podejścia dotyczącego ceny odprzedaży - nadal dystrybutorzy muszą mieć pełną swobodę co do tego, jaka jest ich cena odsprzedaży, bez względu na kanał - wyjaśnia Mikołaj Piaskowski.

Jakie zmiany wprowadzi dyrektywa Omnibus?



- Pierwsza sprawa to większe obowiązki po stronie platform, które umożliwiają wyszukiwanie produktów i pokazywanie opinii klientów. Trzeba będzie wykazać, że te opnie pochodzą od realnych nabywców. Jeśli stosowna jest jakaś metoda plasowania wyników wyszukiwania, należy również pokazać klientowi jakie czynniki, parametry są tutaj brane pod uwagę i jaka jest ich waga. Druga sprawa dotyczy promocji - pokazując nową promocyjną cenę trzeba podać odniesienie do ceny, która była najniższa w ciągu ostatnich 30 dni. Ma to zastopować nieuczciwe praktyki, np. sztuczne podwyżki przed obniżkami. UOKiK będzie tego pilnował. Trzecia kwestia jest związana z indywidualnym kształtowaniem ceny - e-sklepy stosujące algorytmy będą chciały wykorzystać specyficzne cechy danego klienta, np. jego historię zakupową, by przekuć to na konkretną cenę i może to być kwota różniąca się od ceny dla innych konsumentów. Taka sytuacja jest dopuszczona przez przepisy, ale prowadzący e-sklep musi wyjaśnić, że stosuje taki mechanizm. Przedsiębiorcy mogą nadal swobodnie zmieniać ceny w zależności od zmieniających się okoliczności popytowych, kryzysów czy innych uwarunkowań rynkowych - tłumaczy ekspert Baker McKenzie.

Jaki będzie e-commerce przyszłości?

Niedługo przestaniemy mówić o e-commerce jako e-commerce w tradycyjnym znaczeniu. Kanały offline i online już mocno się ze sobą łączą. Z punktu widzenia technologii - jak chcemy słuchać klienta i reagować na jego potrzeby ofertą - to powinna być wspólna przestrzeń w firmach, niezależnie od tego, które rozwiązanie, formę zakupu, wybierze konsument. Ważna jest synergia technologii backoffocowej w zakresie asortymentu, dopasowania produktu do właściwego kanału sprzedaży, rekomendacji klientów. Natomiast frontowe aplikacje czy doświadczenia klienta będą się zmieniać. Przyszłość to pełen omnikanał - uważa Jakub Giermasiński.

Zdaniem Michała Krowińskiego udział e-commerce w rynku grocery będzie rósł.

- Za parę lat będzie to już 15-20 mld zł rocznie i 5-7 proc. rynku. Jeszcze większego znaczenia nabierze personalizacja. Dla nas już teraz każdy klient to osobny segment - jesteśmy w stanie go zrozumieć i dopasować ofertę. Nasza przewaga nad tradycyjną placówką jest taka, że jesteśmy w czyimś telefonie non-stop. Natomiast tracimy na tym, że nie możemy pokazać wielu produktów, jak ma to miejsce w sklepowej alejce. Ofertę trzeba nie tylko dostosować do klienta, ale i do momentu, w którym robi zakupy. To także pole do współpracy z producentami - ocenił współzałożyciel Liska.

Media społecznościowe z pewnością będą przyszłością e-zakupów.

- Widzimy wpływ influencerów, TikToka. Jednak nie wszyscy klienci znają się na technologiach. Najważniejsza w e-commerce jest płynność usługi, bezkolizyjność procesu. Klienci nie mają widzieć usługi jako kombinacji czterech platform czy elementów, te połączenia muszą być niewidoczne - wyjaśnił ekspert Salesforce.

- Klient musi też zrozumieć, że to co mu oferujemy, jest istotne z jego punktu widzenia. Nie zrzucajmy go produktami, czekając co będzie strzałem w dziesiątkę. E-commerce powinien spełniać oczekiwania we właściwym momencie, we właściwym miejscu i wobec właściwego klienta. Ważne są również wartości i zaufanie. Jeśli będziemy patrzeć tylko przez pryzmat danych, nie zatrzymamy klientów na dłużej. To, że technologicznie wszystko jest możliwe nie oznacza, że jest to dobry kierunek - podsumował Kay Weber.