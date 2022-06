Powierzchnia magazynowa w Polsce w ciągu 10 lat wzrosła ponad trzykrotnie

Jeszcze w 2012 roku, kiedy cieszyliśmy się z organizacji mistrzostw Europy w piłce nożnej, całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej nieznacznie przekraczały poziom 7 mln mkw. W okresie kolejnych 5 lat wzrosły one o 60% do 11,5 mln mkw. a obecnie przekraczają już 25 mln mkw. – komentuje Damian Kołata, Head of Industrial & Logistics Poland, Head of E-commerce CEE, Cushman & Wakefield.