Powstał marketplace, gdzie płaci się kryptowalutami

fot. Tomasz Palka, paytc.io

Żywność, ubrania, zabawki, sprzęt elektroniczny jak również nowy samochód, a w przyszłości również usługi – za to wszystko użytkownicy nowego marketplace, jakim jest paytc.io będą mogli zapłacić w kryptowalutach. PayBTC.io wkrótce rozpocznie emisję swoich tokenów.



- paybtc.io chce umożliwić posiadaczom kryptowalut zakupy przez internet dowolnych rzeczy, które można legalnie kupić przez internet. Kupujący płaci kryptowalutą, a sprzedający otrzymuje pieniądze w walucie tradycyjnej, jaką do tej pory akceptował (np: PLN, EURO, USD).

Tomasz Palka, CEO i współwłaściciel paybtc.io twierdzi, że firma „odwraca" proces zakupowy. To klient określa co chce kupić, a produkt ten jest dołączany do oferty.

Marketplace paybtc.io jest jednocześnie otwarty na sprzedawców, którzy chcą dotrzeć i powalczyć o nową grupę kupujących. W planach firmy jest rozwój i ekspansja na rynki zagraniczne.

Tokeny PAYB można nabyć bezpośrednio na platformie mosaico.ai/paybtc. Pierwszy etap emisji rozpocznie się 23 marca i potrwa do 6 kwietnia (cena: 1 zł = 1 token PAYB). W kolejnych etapach cena tokenów PAYB będzie wzrastać, aż do drugiej połowy maja 2021, gdzie wyniesie 1,30 zł za jeden token PAYB. Minimalny poziom inwestycji to 100 zł. Łącznie firma planuje pozyskać w ten sposób na rozwój od 1,4 mln zł do 2,73 mln zł. Rozpoczęcie listowania tokenów PAYB na giełdzie kryptowalut Kanga Exchange planowane jest na dzień 1 czerwca 2021 r.