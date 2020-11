PPG sprzedaje na Allegro

Producent farb i lakierów, firma PPG, udostępniając swoje produkty, obecna jest w kilku kanałach sprzedaży. Najchętniej kupowane produkty PPG dostępne są w dużych sklepach detalicznych typu „dom i ogród”, w sieciach niezależnych hurtowni, powiązanych sklepach Studio Dekoral, jak i w sklepach własnych Centrum Dekoral Professional. Obserwując zmieniające się nawyki konsumenckie, firma PPG rozpoczęła właśnie współpracę z największą polską platformą sprzedaży e-commerce.

Allegro osiągnęło 10. pozycję w światowym rankingu serwisów e-commerce, co zawdzięcza uzyskaniu aż 194 milionów odwiedzin w skali miesiąca. Dzięki prezentacji swojej oferty na wirtualnych półkach Allegro, PPG może trafić bezpośrednio do konsumentów z całej Polski. Pierwszy z otwartych jeszcze we wrześniu sklepów, dedykowany marce Dekoral w ciągu pierwszego miesiąca zyskał dużą popularność wśród kupujących. W październiku PPG otworzył na Allegro kolejne dwa sklepy dedykowane konsumenckim markom - Bondex oraz Drewnochron. We wszystkich trzech sklepach aktywnych jest ponad 438 aukcji.

- Zaufanie jakim obdarzają nas klienci motywuje cały nasz zespół do poszukiwania kolejnych usprawnień dla kupujących. Obecnie pracujemy intensywnie nad poszerzeniem opcji dostawy. Naszym celem jest zagwarantowanie kupującym on-line tych samych doświadczeń, opcji i możliwości, jakie otrzymują kupujący w sklepach stacjonarnych. – mówi Dyrektor Sprzedaży PPG Anna Michałowska.

Firma PPG, chcąc spełniać wszystkie oczekiwania swoich klientów, w tym pomoc w doborze właściwego produktu oraz jego koloru, oferuje klientom na Allegro możliwości kontaktu telefonicznego oraz kontaktu na czacie z ekspertami technicznymi PPG.