Pracownicy Amazona nie chcą wracać do biur

Dyrektor generalny Amazona ogłosił koniec home office od maja tego roku i powrót do pracy w modelu biurowym. Pracownicy koncernu wyrazili swoją dezaprobatę co do tego rozwiązania i 30 tys. osób podpisało petycję przeciwko planowanym zmianom - pisze bankier.pl