Pracownicy Amazona w tym kraju chcą zarabiać tyle, co ich koledzy w Stanach

Związek zawodowy GMB wzywa Amazona do płacenia swoim pracownikom w Wielkiej Brytanii 15 funtów za godzinę, aby zrównać ich płace z ich amerykańskimi kolegami, którzy zarabiają 18 dolarów za godzinę.

Związek, który zorganizował strajk, spodziewa się, że weźmie w nim udział około 300 pracowników z nieco ponad 1000.

Ile płaci Amazon pracownikom w Wielkiej Brytanii?

Środowa akcja w magazynie Coventry, który dostarcza zapasy do centrów logistycznych, nie wpłynie na klientów - zapowiedział Amazon.

Detalista poinformował wcześniej, że mniej niż 300 z jego 1400 pracowników w Coventry jest powiązanych z GMB.

- Doceniamy wspaniałą pracę naszych zespołów przez cały rok i jesteśmy dumni, że możemy zaoferować konkurencyjne wynagrodzenie, które zaczyna się od co najmniej od 10,50 do 11,45 funtów za godzinę, w zależności od lokalizacji. Oznacza to 29% wzrost minimalnej stawki godzinowej wypłacanej pracownikom Amazona od 2018 roku. Pracownikom oferowane są również kompleksowe świadczenia – w tym m.in. prywatne ubezpieczenie medyczne, ubezpieczenie na życie, dotacja posiłków i zniżki pracownicze - podał Amazon.