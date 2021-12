Prawie 41 proc. Polaków kupuje w e-sklepach za pośrednictwem smartfona

Zachodzącej na naszych oczach rewolucji cyfrowej i mobilnej towarzyszy zmiana postaw oraz zachowań e-konsumentów.

Smartfony są integralną częścią e-commerce. Prawie 41 proc. Polaków deklaruje, że najczęściej korzysta właśnie z nich, kupując w sieci.

Jednocześnie ulubionymi metodami płatności za zakupy w internecie są płatności cyfrowe – głównie przelew (Pay by link) i BLIK.

Santander Consumer Bank zaprezentował wyniki kolejnej odsłony badania z cyklu Polaków Portfel Własny: „Polacy na e-zakupach 2021”. Raport dotyczy postaw i zachowań e-konsumentów, które odzwierciedlają aktualne trendy w e-commerce, w tym również te związane z rozwojem handlu mobilnego.

M-commerce zyskuje na popularności

Jak wynika z badania Santander Consumer Banku pandemia i dystans społeczny skłoniły konsumentów do częstszych zakupów w internecie. Obecnie ponad 80 proc. Polaków deklaruje, że kupuje online. Z raportu „Polacy na e-zakupach 2021” wynika również, że najczęściej używamy do tego smartfona. Już czterech z dziesięciu Polaków deklaruje, że najczęściej robi zakupy mobilnie. Spośród wszystkich ankietowanych kobiet, co druga (49 proc.) najchętniej zaopatruje się w internecie przy pomocy urządzenia mobilnego. Rzadziej jako główne narzędzie zakupów online telefon wskazują mężczyźni (32 proc.).

Mniejszą popularnością niż smartfony, wśród e-konsumentów, cieszą się urządzenia pełnowymiarowe. Laptopa najczęściej wybiera 34 proc. wszystkich ankietowanych, a komputer 22 proc. E-kupujący najrzadziej w celach zakupowych, w pierwszej kolejności wykorzystują tablet (3 proc.).

Rosnąca siła online

- Wyniki badania Santander Consumer Banku pokazują rosnącą siłę handlu online. Konsumenci stają się coraz bardziej mobilni. Przesunięcie ich preferencji w kierunku zakupów smartfonem wynika m.in. z wygody jego użytkowania. Polacy oczekują jej jednak nie tylko w procesie zakupu, ale również od dostawców usług finansowych. Dlatego uważnie obserwujemy rynek e-commerce oraz zmieniające się potrzeby naszych klientów. W odpowiedzi na nie tworzymy produkty, które odpowiadają ich oczekiwaniom – mówi Patryk Perliński, Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Relacji z Klientami Biznesowymi z Santander Consumer Banku.

Polacy głównie płacą szybkim przelewem i BLIKIEM