Prawie trzy czwarte Polaków kupuje na marketplace. Liderem Allegro, a dalej?

Platformy marketplace stają się coraz bardziej popularne w naszym kraju. Korzysta z nich już 72 proc. Polaków – wynika z badania „Polaków Portfel Własny: marketplace przyszłością e-commerce” Santander Consumer Banku.

- Wśród nich jest najwięcej osób z dochodem zaczynającym się od 4 000 zł netto w górę (90 proc. wskazań w grupie zarabiającej od 4 000 do 4 999 zł na rękę) oraz pochodzących z małych miejscowości do 50 tys. mieszkańców (81 proc.) – komentuje Ewelina Krzynowy-Gaweł, dyrektor ds. Sprzedaży Internetowej z Santander Consumer Banku. – W badaniu widać też, że z marketplace’ów chętnie korzystają ankietowani w wieku od 18 do 59 lat.

Prawie trzy czwarte Polaków kupuje na platformach typu marketplace

Niespełna 30 proc. Polaków przyznało, że nie kupuje na takich platformach. Wśród tych ankietowanych znalazło się najwięcej seniorów (62 proc. osób nie korzystających z marketplace). Z oferty tego typu platform e-commerce rzadziej korzystają też osoby z zarobkami poniżej 4 000 zł netto.

Najchętniej wybieramy to, co dobrze nam znane

Z jakich platform tego typu korzystają Polacy? Z badania Santander Consumer Banku wynika, że najczęściej z rodzimego Allegro (89 proc. użytkowników marketplace). Na drugim miejscu uplasował się Olx (41 proc.), a na trzecim Empik (40 proc.). W dalszej kolejności kupujemy na Aliexpress (26 proc.) oraz Zalando (25 proc.). Dodatkowo co piąty Polak korzystał z E-obuwia (19 proc.), a co szósty z oferty Amazona (18 proc.). Jako ciekawostkę warto dodać, że przed wycofaniem się platformy z Polski, co czwartemu respondentowi zdarzyło się kupować na Shopee (27 proc.).

Atrakcyjne ceny najważniejsze

Na pytanie, czym zazwyczaj kierują się przy wyborze marketplace, ankietowani najczęściej wspominali o atrakcyjnych cenach (51 proc. użytkowników marketplace). Na ten aspekt zwróciło uwagę najwięcej 50-59 latków (60 proc.) oraz osób zarabiających między 5 000 a 6 999 zł na rękę (63 proc.). Co czwarty użytkownik marketplace przyznał, że znaczenie przy wyborze mają dotychczasowe pozytywne doświadczenia z daną platformą (27 proc.). Tę opcję wskazywały przeważnie kobiety (31 proc.). Ponadto 24 proc. badanych zwróciło uwagę na korzystne promocje i rabaty, o które nie jest trudno w tym modelu sprzedaży. Ten aspekt interesował zwłaszcza 30-39 latków (33 proc.). Następnie 23 proc. wskazało szeroki asortyment produktów i usług, co jest jedną z najbardziej znanych cech marketplace’ów. Co ciekawe, mimo ułatwionego dostępu do towarów, tę odpowiedź wskazywały najczęściej osoby mieszkające w metropoliach (31 proc.).

- Ankietowani przykładali również wagę do m.in. popularności platformy (18 proc.) czy opinii innych kupujących (17 proc.). Co dziesiąty zwrócił uwagę na wiele dostępnych metod płatności (10 proc.) – dodaje Ewelina Krzynowy-Gaweł z Santander Consumer Banku. – Niewątpliwie jest to jedna z bardziej znaczących zalet, która może przydać się zwłaszcza wtedy, gdy planujemy większe zakupy online. Wśród rozwiązań, które ułatwiają kupowanie w e-commerce warto wymienić np. kartę ratalną. Dzięki niej klient może samodzielnie wybrać platformę, na której chce zrobić zakupy, a następnie spłacać je w wygodnych ratach, ustalonych na starcie. Interesującym produktem jest również internetowy limit odnawialny na określoną kwotę, z którego można korzystać wielokrotnie. Każda transakcja zmniejsza kwotę środków dostępnych w jego ramach, natomiast każda spłata ją zwiększa.