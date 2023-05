Premiera jest najpierw w e-commerce. Pokolenia Y, Z i Alfa grupą docelową marek luksusowych (wywiad)

Jakie korzyści niesie ze sobą strategia omnichannel dla marek luksusowych w branży perfumeryjnej i w jaki sposób wpływa ona na doświadczenie klienta w kontekście marki luksusowej perfum?

Marta Wojciechowska: - Pewne jest, że odbiorcy marek luksusowych, we wszystkich kategoriach, są coraz młodsi, bardziej świadomi, wymagający i bardziej wyedukowani, a także śledzą trendy, kreują je sami, szukają innowacyjnych i globalnych marek. W związku z tym, czy można przewidzieć, że najmłodsza grupa nabywców za kilka lat będzie główną grupą docelową na rynku dóbr luksusowych?

Szacuje się, że do 2030 r. pokolenia Y, Z i Alfa staną się głównymi nabywcami marek luksusowych, odpowiadając za co najmniej 80 proc. globalnych zakupów (Raport Bain &Company). Dla marek oznacza to dalsze inwestycje w działania online.