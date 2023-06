PrestaShop ogłasza zmiany i prezentuje nową wizualizację platformy  

Ambicją PrestaShop jest wzmocnienie potencjału sklepów internetowych i stanie się tym samym globalnym partnerem e-commerce, jednocześnie pozostając blisko swojej społeczności. Zmiany te podkreśla teraz nowa identyfikacja wizualna marki.

Wolność open source, potęga rozwiązań SaaS

W przeszłości platforma działała w oparciu o model open source. Obecnie firma korzysta z możliwości chmury, która wspiera model open source, jednak jest wzmocniona rozwiązaniami SaaS bazującymi na subskrypcji. Rozwiązania, które pozwalają na nieograniczoną personalizację i dostosowanie do potrzeb danego sklepu internetowego, przy jednoczesnym zagwarantowaniu bezpieczeństwa danych i całkowitej kontroli nad prowadzoną działalnością, są unikalną propozycją w sektorze e-commerce.

– Dziś nikt nie ma złudzeń. Aby rozwinąć biznes potrzeba czasu, a żeby zarobić miliony trzeba włożyć sporo wysiłku. Jesteśmy przekonani, że demokratyzacja omnichannel to już nie tylko kwestia dostępności rozwiązań, ale także ich właściwego wykorzystania. Każdy może zacząć przygodę z e-commerce, jednak bez prawdziwej znajomości stosowanych rozwiązań istnieje ryzyko utraty kontroli nad rozwojem swojej firmy - mówi Eric Sénéchal, Dyrektor zarządzający w PrestaShop.

Stabilność tego modelu i zaufanie, jakim obdarzają go właściciele sklepów internetowych, ilustruje trwały wzrost firmy i jej przychodów w 2022 roku. Jest to w dużej mierze rezultat monetyzacji własnego ekosystemu poprzez sprzedaż modułów, tworzenie wartościowych partnerstw i cyklicznych usług rozliczeniowych oraz wdrażanie usług wsparcia technicznego i szkoleń dla użytkowników platformy.

PrestaShop Edition i skalowanie biznesu

Jako zaangażowany dostawca technologii, firma PrestaShop zainicjowała proces poszerzania swojej oferty wsparcia dla biznesu. Rosnąca, globalna konkurencja, stale zmieniające się oczekiwania konsumentów i coraz bardziej złożone kwestie regulacyjne wpłynęły na decyzję platformy dotyczącą pozycjonowania się jako strategiczny sojusznik właścicieli sklepów internetowych, pomagając im przezwyciężyć ograniczenia techniczne w zarządzaniu biznesem.

Tak powstała oferta PrestaShop Edition[1], która znacząco ułatwia stworzenie sklepu internetowego i udostępnia najlepsze narzędzia, z których można korzystać bez konieczności posiadania zaawansowanej wiedzy technologicznej. PrestaShop Edition w wersji Premium zawiera hosting i wszystkie usługi niezbędne do uruchomienia i rozwoju witryny e-commerce ze spersonalizowanym wsparciem na wszystkich etapach.

Właściciele sklepów internetowych PrestaShop mogą również skorzystać z dwóch ekskluzywnych ofert: PrestaShop Ecommerce Insurance - oferta ubezpieczenia dostosowana do ryzyka w e-commerce - oraz PrestaShop Capital - profesjonalne pożyczki na rozwój biznesu online[2].

Nowa identyfikacja wizualna

Nowa identyfikacja wizualna PrestaShop bazuje głównie na unikalnej, wyróżniającą się typografii - PrestaFont. Zintegrowanie fontu z piktogramami związanymi z branżą e-commerce, symbolizuje zarówno ekspercką wiedzę PrestaShop, jak i wizję rynku, który chce tworzyć francuska firma, dla którego kluczowymi słowami są kontrola i personalizacja. Projektując nowe logo, firmie PrestaShop zależało na prostocie wyrazu. Brak symboli czy emblematów to zabieg celowy - nazwa firmy mówi sama za siebie. Wybierając kolorystykę również postawiono na ponadczasową czerń i biel, a także błękit, który stał się nowym znakiem rozpoznawczym marki.

– Poprzez nową platformę opowiadamy historię marki, która wciąż jest blisko swojego ekosystemu, ale która z biegiem czasu zyskuje coraz bardziej wyrazistą tożsamość. PrestaShop w 2023 roku to marka, która oddaje kontrolę właścicielom sklepów internetowych, gwarantując im niezależność i dostarczając inspiracje, których potrzebują by w pełni swobodnie rozwijać swój biznes – komentuje Caroline Baussan, VP Brand Experience

PrestaShop oferuje dopasowane do indywidualnych potrzeb i skalowalne rozwiązania umożliwiające przedsiębiorcom kontrolę nad rozwojem własnego sklepu internetowego. Jest



[1] Oferta PrestaShop Edition jest obecnie dostępna we Francji, a wkrótce zostanie udostępniona we Włoszech i w Hiszpanii.

[2] Oferty PrestaShop Insurance i PrestaShop Capital są obecnie dostępne jedynie we Francji.