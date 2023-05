PrestaShop potroiła liczbę subskrypcji na platformie handlowej

Otwarcie nowych rynków i uruchomienie w pełni hostowanych usług w połączeniu z rozwiązaniami z portfolio MBE Worldwide (MBE) w zakresie wysyłki i realizacji zamówień, umacnia pozycję firmy jako globalnego, jakościowego partnera handlowego – informuje PrestaShop.

Wskaźniki rozwoju PrestaShop

W 2021 roku firma PrestaShop osiągnęła rekordowe wyniki - 40% wzrost przychodów i 24 mld euro wartości sprzedaży wygenerowanej przez 300 000 sklepów internetowych. Dodatkowo platforma podwoiła liczbę pracowników. Wyniki za 2022 rok, w tym potrojenie liczby subskrypcji i ogólny 60% wzrost miesięcznych przychodów cyklicznych (MRR)*, potwierdziły pozytywną dynamikę rozwoju platformy.

MRR jest krytycznym wskaźnikiem dla e-commerce, ponieważ zapewnia stabilną podstawę przewidywanych przychodów i odzwierciedla zdolność do budowania długofalowych relacji z klientami. Model biznesowy PrestaShop zakłada korzystanie w znacznym stopniu z MRR. W przeszłości platforma działała w oparciu o model open source. Obecnie firma korzysta z możliwości chmury, która wspiera model open source, jednak jest wzmocniona rozwiązaniami SaaS bazującymi na subskrypcji.

Wyniki PrestaShop za 2022 rok to w dużej mierze rezultat monetyzacji własnego ekosystemu poprzez sprzedaż modułów, tworzenie wartościowych partnerstw i cyklicznych usług rozliczeniowych oraz wdrażanie usług wsparcia i szkoleń dla użytkowników platformy. Wyniki te potwierdzają zaufanie, którym sprzedawcy obdarzyli PrestaShop, udowadniając tym samym, że skalowalność, personalizacja i dostępność są nadal podstawowymi wartościami napędzającymi rozwój handlu na całym świecie.

Strategia europejskiej ekspansji

W zeszłym roku szczególnie dynamicznie rozwijały się rynki w Hiszpanii i we Włoszech. Europa Południowa stanowi obecnie 16% całego rynku e-commerce na kontynencie.

Otwarcie oddziału PrestaShop w Rumunii, a także innych, które mają powstać w Europie Środkowej i Wschodniej, pokazuje europejskie i światowe ambicje firmy, wspieranej przez możliwości i rozwiązania MBE Worldwide (MBE) w zakresie wysyłki i realizacji zamówień. Udział e-commerce w Europie Środkowej stanowi obecnie 10% całego rynku sprzedaży online na kontynencie. Europa Wschodnia również wykazuje ogromny potencjał – aż 46% internautów dokonało przynajmniej jednej transakcji e-commerce w 2021 roku.

- Po wyjątkowym, pod wieloma względami, roku - i biorąc pod uwagę trudny kontekst gospodarczy - PrestaShop udowodniła, że jest solidnym i odpornym na zawirowania rynkowe partnerem, osiągając znaczny wzrost w 2022. Wzrost naszych miesięcznych przychodów cyklicznych w zeszłym roku - które są obecnie kluczowym wskaźnikiem po przejściu na nowy model biznesowy - jest oznaką dobrej kondycji i siły finansowej PrestaShop, co wzmacnia zaufanie do naszego modelu i potwierdza naszą strategię na nadchodzące lata - mówi Éric Senechal, dyrektor zarządzający PrestaShop.

Strategiczne partnerstwa biznesowe

Celem PrestaShop od samego początku jest bycie nie tylko zaangażowanym partnerem technologicznym, ale także stanie się wartościowym partnerem biznesowym dla użytkowników platformy. W kontekście zwiększającej się globalnej konkurencji, przy stale rosnących oczekiwaniach konsumentów oraz regulacyjnych, ubezpieczeniowych i finansowych zobowiązaniach przynoszących nowe wyzwania, PrestaShop jest strategicznym sojusznikiem sprzedawców działających na platformie, pomagając im uwolnić ich potencjał i przezwyciężyć ograniczenia.

Wprowadzając niedawno PrestaShop Insurance (ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w trakcie i po dostawie, ochronę osobistą i profesjonalną ochronę prawną) oraz PrestaShop Capital (natychmiastowe i elastyczne pożyczki biznesowe dla właścicieli sklepów internetowych)[1], PrestaShop oferuje swojemu ekosystemowi zaawansowane możliwości, z których użytkownicy mogą korzystać w dowolnym momencie i bez ograniczeń, dostosowując je do zmieniających się potrzeb.

W 2022 roku Prestashop uruchomiła PrestaShop Edition[2]. Nowe rozwiązanie, stanowiące rdzeń nowego pakietu produktów PrestaShop, zostało zaprojektowane, aby pomóc sprzedawcom skupić się na strategii biznesowej i sprzedaży bez konieczności martwienia się o techniczne aspekty tworzenia witryny e-commerce.

PrestaShop Edition

PrestaShop Edition łączy w sobie wiele usług, które są niezbędne do rozwoju sklepu internetowego: hosting i instalacja, zarządzanie katalogiem, konfiguracja opcji dostawy, ustawienie metod płatności, pomoc techniczna. Za pomocą kilku kliknięć można teraz tworzyć i poprawiać wydajność witryny e-commerce. Przewodnik dla początkujących wspiera ich na każdym etapie tworzenia witryny, a oferta obejmuje także nieograniczoną pomoc techniczną od PrestaShop.

- Znajomość rynku i innowacyjność to siły napędowe marki PrestaShop, obsługującej rozwój firm na całym świecie. Wyprzedzając konkurencję i wykorzystując nowe technologie i usługi, PrestaShop jest teraz gotowa, aby zrobić krok dalej i stać się głównym partnerem biznesowym dla sklepów internetowych - komentuje Vlad Mihalca, zastępca dyrektora generalnego PrestaShop.

PrestaShop jest globalną firmą e-commerce obsługującą klientów z ponad 190 krajów. Oferuje kompleksowe, dopasowane do indywidualnych potrzeb i skalowalne rozwiązania, umożliwiające przedsiębiorcom kontrolę nad rozwojem sklepu internetowego. PrestaShop jest częścią MBE Worldwide, platformy ułatwiającej handel, która posiada również ponad 3 150 punktów biznesowych w 52 krajach.

*(MRR) można obliczyć, mnożąc liczbę klientów firmy przez średnią ich miesięcznych subskrypcji.

[1] Oferty PrestaShop Insurance i PrestaShop Capital są obecnie dostępne jedynie we Francji.

[2] Oferta PrestaShop Edition jest obecnie dostępna we Francji, a wkrótce zostanie udostępniona we Włoszech i w Hiszpanii.