Prezes Allegro: Mamy wiele przewag nad Amazonem

na zdj. prezes Allegro Francois Nuyts. Fot. Allegro

Nie obawiamy się konkurencji ze strony takich gigantów e-commerce jak Amazon czy AliExperess – mówi w rozmowie z dlahandlu.pl prezes Allegro, Francois Nuyts. Jego zdaniem, Allegro ma szereg przewag nad swoimi konkurentami.

- Nie obawiamy się naszych konkurentów (Amazon i AliExpress – red.). Skupiamy się na kontynuacji rozwoju naszego biznesu, aby być pewnym, że konsumenci, którzy wejdą na nasza platformę znajda wszystko czego chcą. To dlatego zamierzamy zwiększyć liczbę produktów i ofert na platformie do 200 mln, co oznacza 200 tys. nowych ofert dziennie, czyli znacznie więcej niż w ubiegłym roku. Chcemy także utrzymywać nasze ceny na bardzo konkurencyjnym poziomie, a także wciąż usprawniać dostawę, aby była szybka i łatwa. Jeśli o to będziemy dbać, będziemy nadal rosnąć – mówi Francois Nuyts.

Na pytanie, jakie przewagi ma Allegro nad Amazonem, prezes firmy wymienia m.in. dobre wyszukiwanie, bardzo konkurencyjne ceny, bardzo dobre warunki dostawy, w tym także do punktów odbioru, wspaniały serwis dla konsumentów, a także stały serwis finansowy, w tym opóźnioną płatność, co jest unikalne na polskim rynku.

- Jeśli spojrzy się na nasze platformy to widać wyraźne różnice – mówi Francois Nuyts.

Allegro poinformowało, że w 2020 roku zamierza zainwestować 1 mld zł. Większość z tej kwoty zostanie przeznaczona na wsparcie dostawy i rozwój usługi Allegro Smart!, pozostałe inwestycje maja na celu zwiększenie wizyt w serwisie, rozwój wyszukiwania i UX, obsługi klienta a także narzędzi wspierających sprzedawców.

Spółka spodziewa się, że do końca roku zwiększy liczbę ofert z obecnych 130 mln do 200 mln, a liczba sprzedawców wzrośnie o 20 proc. Firma przygotowuje się na trzy razy większy ruch na platformie, dlatego wdraża kolejne technologie i zamierza zatrudnić 250 specjalistów.