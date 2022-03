Prezes Berg Holding o długofalowym zaangażowaniu w Merlin Group

Kilka dni temu Berg Holding poinformował o nabyciu 25% akcji

w kapitale zakładowym Merlin Group S.A. Jakie są plany na najbliższą przyszłość?

Ofka Piechniczek, prezes Berg Holding mówi: – To dla nas wielkie wydarzenie. Od 2020 roku analizowaliśmy rynek pod kątem możliwości inwestycyjnych w podmioty związane z branżą e-commerce. Szukaliśmy firm o dużym potencjale wzrostu, zastanawiając się nad konkretnymi działaniami, które stworzyłyby nam możliwość wdrożenia gotowych rozwiązania e-commerce dla produktów i usług oferowanych przez spółki Grupy Berg Holding. Dlatego w przypadku Merlin Group zdecydowanie mówimy

o długofalowym zaangażowaniu. Myślimy o długofalowym procesie ewolucji tej marki, która pozwoli jej dopasować się do niezwykle dynamicznego rynku. Merlin jako świetnie wypozycjonowana przez lata księgarnia internetowa to dużo, ale to tylko ułamek możliwości e-commercowych, jakie daje ta marka. W dzisiejszych czasach, szczególnie po okresie pandemii, wiemy już, że wszyscy chcą kupować w internecie, także produkty, które dotąd nie kojarzyły się z e-commercem. Planujemy Merlina zmieniać. Stopniowo rozszerzymy portal o nowe działy i nowe funkcjonalności. W pierwszej fazie na pewno naciśniemy na ponowne uruchomienie serwisu i poprawienie tego co już dobrze działało i przynosiło znaczące przychody. Serwis w 2020 roku miał przychód na poziomie 34 milionów złotych i na pewno to poziom, do którego w początkowej fazie będziemy chcieli wrócić. A to tylko książki, serwis z grami, które są zaraz po książkach najlepiej się sprzedającym produktem, będzie natychmiast przez nas wzmacniany. Chcemy wykorzystać potencjał współpracy z polskim środowiskiem gamingu. Prowadzimy już na ten temat rozmowy.

Wchodzicie do spółki w trudnym dla niej okresie. Jak to Pani skomentuje?

Ofka Piechniczek – To prawda, sytuacja jest trudna, a wyniki finansowe Merlin Group dalekie od oczekiwań. Nie zapominajmy jednak, że Merlin to legendarna polska marka, która według różnych opracowań nadal plasuje się w TOP 5 największych sprzedawców książek on-line w Polsce. Przy naszym wsparciu Merlin Group zdecydowanie ma potencjał stać się najszybciej rosnącą polską grupą e-commercową, specjalizującą się w co najmniej kliku segmentach. Polski rynek jest bardzo duży i daje wiele możliwości. Stabilność i przewidywalność to klucz do odniesienia sukcesu w przypadku tego projektu, ale to również cechy na trwałe wpisane w nasze firmowe DNA.

W takim razie zakłada Pani szybki wzrost?

Ofka Piechniczek – Jeżeli poświęcimy temu odpowiednio dużo uwagi mamy szanse na sukces. Jako Berg Holding chcemy wnieść nowego ducha, świeże spojrzenie i impuls do rozwoju. Oczywistym jest, że potrzebne

do tego jest zaufanie, które buduje się bardzo długo. Powtórzę, mówimy

o długofalowym procesie, a naszym priorytetem jest odbudowanie zaufania wśród klientów Merlin Group.