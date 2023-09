Prezes DSV Solutions: Wysoki standard magazynów to także inwestycja w utalentowane kadry

Jak ocenia Pan sytuację na rynku magazynowym w Polsce? Jakie czynniki spowodowały, że oprócz wynajmowania obiektów DSV chce wejść także w „buty” dewelopera?

W mojej ocenie, po okresie dużych wzrostów cen, które obserwowaliśmy jeszcze na początku roku, rynek wszedł w fazę stabilizacji. Z drugiej strony widzimy, że zmniejsza się liczba nowych projektów. Sytuacja ta wynika z osłabienia popytu oraz z faktu, że wielu deweloperów wciąż jeszcze nie uzyskało nowych możliwości finansowania kolejnych projektów. Z kolei wśród tych realizacji, które są oddawane obecnie do użytku, niestety, nie ma wielu obiektów, które wpisują się w standardy przyjęte w DSV.

Dziś staramy się pozyskiwać przede wszystkim magazyny spełniające wysokie wymogi środowiskowe, co jest zgodne z naszą strategią, której celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Należy tutaj podkreślić, że deficyt „zielonych” projektów nie jest zjawiskiem wyłącznie polskim. W wielu krajach, w których DSV buduje własne obiekty, np. w USA, Chinach, RPA, i krajach europejskich, tego rodzaju projektów jest zbyt mało w stosunku do potrzeb. Właśnie z tych względów DSV podjęło strategiczną decyzję o budowie własnych magazynów, spełniających najwyższe standardy energetyczne, ekologiczne i socjalne. Takie programy inwestycji jak ten, ogłoszony w Polsce, istnieją także w innych krajach, gdzie znajdują się nasze oddziały i gdzie mamy odpowiedni potencjał biznesowy do wykorzystania tych obiektów. Chcemy być częścią zielonej zmiany w logistyce i dlatego wykorzystujemy dostępne nam źródła finansowania do przyspieszenia pewnych projektów tam, gdzie branża deweloperska w tym momencie nie jest w stanie odpowiedzieć na nasze potrzeby. Tym niemniej, DSV nie przestanie być aktywne na rynku najmu nieruchomości komercyjnych. W ramach naszego programu inwestycji dla Polski powstanie w Wypędach k. Warszawy zupełnie nowe centrum logistyczne o łącznej powierzchni 30 tys. mkw. Trzeba na tę wartość spojrzeć w kontekście naszej całkowitej obecności na terenie kraju – dysponujemy 315 tys. mkw. Powierzchnia obiektu w Wypędach będzie mniej niż 10% całkowitej powierzchni, którą dziś dysponujemy. To jasno pokazuje, że DSV nie przestanie być aktywne na rynku najmu, najem jest dla nas równie ważny w kontekście dalszego rozwoju. Równocześnie jesteśmy przekonani, że posiadanie własnych magazynów na kluczowych rynkach, będzie w długiej perspektywie odgrywało kluczową rolę dla naszego wzrostu.

Samodzielność w zakresie budowy obiektów magazynowych umożliwiła nam wdrożenie technologii, które na szerokim rynku powierzchni komercyjnych staną się – w mojej ocenie – standardem dopiero za jakieś 5, 10 lat. Inwestujemy własne środki w rozwiązania z zakresu zarządzania ciepłem, wodą i energią (także w obszarze jej generacji i magazynowania), które umożliwią nam dokładne określenie kosztów użytkowania tych obiektów w przyszłości. Zapewni nam to większą przewidywalność biznesową, a jednocześnie umożliwi dokumentację emisji CO2 w łańcuchu dostaw. Staje się to powoli kluczową kwestią, wraz z rosnącą liczbą przedsiębiorstw rozwijających się w oparciu o kryteria ESG. Rozwiązania technologiczne to nie jedyna inspiracja, którą rynek logistyki magazynowej zaczerpnął z sektora nieruchomości biurowych. Przykładowo, coraz szerzej wykorzystuje się metodologię obliczania całkowitego kosztu eksploatacji, tj. Total Occupancy Cost. TOC pomaga branży lepiej ocenić rentowność wynajmowanych powierzchni, w szczególności w otoczeniu biznesowym o dużej zmienności.

Zatem jaki standard magazynów jest przyszłościowy?



Już dziś ESG jest elementem strategii wielu naszych partnerów biznesowych. Dlatego chcemy, żeby nasze budynki spełniały najwyższe standardy, aby były energetycznie samowystarczalne, co w polskich warunkach nie jest jeszcze łatwe do osiągnięcia. Przyszłość operatorów logistycznych jest związana z ESG, a jako DSV chcemy wspierać klientów w drodze do ich celów.

Pierwsze z pięciu zaplanowanych, nowych centrów logistycznych DSV, czyli obiekt w Wypędach, będzie wyposażone w panele fotowoltaiczne umieszczone na powierzchni dachowej oraz magazyny energii. Dzięki tym rozwiązaniom będzie ono energetycznie samowystarczalne. Na terenie inwestycji zaplanowaliśmy też wdrożenie rozwiązań z zakresu zarządzania wodą, wspierających elektromobilność – 16 stanowisk ładowania e-ciężarówek i e-naczep, i szeroką cyfryzację procesów, np. w zakresie sterowania oświetleniem. Inwestujemy także w wymiarze społecznym: w porozumieniu z przedstawicielami gminy Raszyn, DSV wybuduje dodatkową infrastrukturę, w tym m.in. nowe przystanki autobusowe i ciągi pieszo-rowerowe. Planowany jest również remont okolicznych dróg, skrzyżowań oraz oświetlenia ulicznego czy rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej. Zamierzamy

też aktywnie zachęcać naszych pracowników do tego, by do pracy dojeżdżali nie samochodami, a komunikacją publiczną. Centrum w Wypędach wyznaczy także standardy rozwiązań proekologicznych dla naszych kolejnych inwestycji w Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu czy Sosnowcu. DSV jest prekursorem wśród firm logistycznych, jeśli chodzi o podejście do redukcji emisji CO2, na co niewątpliwie duży wpływ mają nasze duńskie korzenie. Poziom świadomości i wagi kwestii zielonych technologii i zrównoważonej transformacji są w Skandynawii o wiele bardziej oczywistym tematem niż w Europie Środkowo-Wschodniej. To pozwala nam wyprzedać trendy, być prekursorem w tym obszarze także dla naszych klientów.

Równie ważnym jak inwestycje w nowe lokalizacje aspektem jest podniesienie standardów obiektów, które wynajmujemy. Z jednej strony negocjujemy z właścicielami możliwość wdrożenia rozwiązań, które wpłynęłyby na obniżenie oddziaływania tych budynków na środowisko naturalne. Wymaga to inwestycji. Jest jednak konieczne, abyśmy mogli realizować nasze zobowiązania w ramach ESG. Z drugiej strony, dążymy do modernizacji istniejących obiektów w taki sposób, by stały się one atrakcyjnym miejscem pracy dla logistyków. W naszej branży coraz ważniejsze stają się kompetencje językowe, inżynieryjne czy IT. Aby pozyskać talenty, które dysponują tego rodzaju umiejętnościami, by móc konkurować z firmami zlokalizowanymi w centrach miast, musimy proponować standard budynku, w którym tacy specjaliści będą chcieli pracować.

Co więcej, już dziś większość pracy podstawowej w magazynach zaczęły przejmować roboty, ponieważ automatyzacja stała się bardziej opłacalna. Na początku przyszłego roku uruchomimy w jednym z naszych magazynów w woj. zachodniopomorskim system AutoStore. Będzie to jeden z największych obiektów tego rodzaju w Polsce, z 60 jednostkami robotów. Jednocześnie będzie to pierwszy multibrandowy magazyn tego typu w kraju. To pokazuje, że magazyny w naturalny sposób stają się miejscem pracy dla inżynierów, którzy te procesy programują i kontrolują. Z kolei pracownicy, którzy dotąd kompletowali przesyłki, będą mogli zostać przekierowani do realizacji bardziej złożonych, a jednocześnie bardziej angażujących, zadań. Największym wyzwaniem dla logistyki magazynowej jest tworzenie obiektów, które będą przyciągały pracowników o zróżnicowanych i złożonych kompetencjach.



A jak, nie wybiegając w przyszłość, dziś wygląda codzienna praca magazynu?

Można powiedzieć, że przyszłość, na którą się przygotowywaliśmy w sektorze logistyki magazynowej, do magazynów dotarła nieco wcześniej niż sądziliśmy. Przede wszystkim miała na to wpływ pandemia koronawirusa i gwałtowny rozwój branży e-commerce. Choć tempo wzrostu tego sektora wraca już dziś do krzywej trendu, to lata 2020-22 przyspieszyły rewolucję zachowań i preferencji konsumenckich. Wraz z konsumentem zmienili się nasi klienci – i zmieniliśmy się my. Współczesny magazyn musi elastycznie pracować w trzech formułach, z wykorzystaniem całkowicie różnych procesów. Po pierwsze, odpowiadamy za prowadzenie dystrybucji do placówek handlowych własnych i partnerskich naszych klientów. Po drugie – odpowiadamy za dystrybucję do partnerów handlowych podmiotów, z którymi współpracujemy. To właśnie z myślą o tych modelach dystrybucji realizujemy na rzecz klientów takie usługi jak co-packing, labelling, Ostatni model to obsługa przepływów towarowych e-commerce, z czym wiąże się szereg wyzwań. Dla przykładu, przesyłki w ramach zamówień internetowych trafiają z naszych magazynów bezpośrednio do konsumentów, dlatego są też o wiele mniejsze gabarytowo. Jednocześnie oczekiwany czas na to, by skompletować pojedynczą przesyłkę jest bardzo krótki, i na sam koniec: ich wolumeny są bardzo duże. Praca ta w niczym nie przypomina przygotowania do wysyłki pełnych palet, nie wspominając o obsłudze ew. zwrotów.

Poza rozwojem e-commerce, jak zmieniły się oczekiwania firm wobec logistyków?

Od czasu wybuchu wojny w Ukrainie i podwyżek cen energii kwestia oszczędności i zielonej transformacji zaczęły w naturalny sposób funkcjonować równolegle. Myślę, że po raz pierwszy na taką skalę dostrzegliśmy, że rozwiązania proekologiczne to realna oszczędność i szansa na obniżenie kosztów w całym łańcuchu wartości. Jako DSV widzimy swoją rolę nie tylko w tworzeniu optymalnych planów logistycznych, ale także, a może przede wszystkim, w budowaniu świadomości wśród naszych partnerów. Chcemy im pokazać, że czasem do dużej zmiany potrzebne są jedynie niewielkie usprawnienia, takie jak np. wydajniejsze ustawienia maszyn, systemów grzewczych i chłodniczych, które pozwalają zaoszczędzić energię i zużywane materiały.

Zmniejszenie śladu węglowego może iść w parze z redukcją kosztów – swoim przykładem pokazujemy to w wymierny sposób. W naszej organizacji działa dedykowana specjalistka ds. zrównoważonego rozwoju, która pomaga nam w weryfikacji każdego procesu i formułowaniu wniosków wskazujących obszary, gdzie możemy wprowadzić mądre zmiany. Do niedawna, w uproszczeniu, magazyn funkcjonował w trybie on/off. Dziś świadomie sterujemy systemami zarządzania energią, by zmniejszać jej zużycie. Wprowadziliśmy też projekt, który pozwala nam na drastyczną redukcję zużycia folii. Na życzenie klientów i partnerów szukamy także możliwości wdrożenia alternatywnych rozwiązań opakowaniowych, zwłaszcza stosowanych w e-commerce tak, by były one produkowane i wykorzystywane w sposób możliwie jak najbardziej zrównoważony.

Jako Grupa DSV pracujemy także nad ogólnoeuropejskim projektem rozwoju sieci hubów połączonych jednym systemem, które służyłyby jako centra zwrotów towarów od konsumentów. Magazyny znajdują się w metaforycznej połowie drogi między producentem a konsumentem. Wierzymy, że przyjmując na siebie obsługę zwrotów, drastycznie skrócimy łączną liczbę kilometrów, które w swoim cyklu życia pokonuje pojedynczy produkt – co może przynieść realne korzyści dla naszych klientów, dla konsumentów oraz dla planety. Choć jest to projekt, który wciąż rozwijamy, to już dziś na terenie Polski funkcjonują trzy centra, w których oferujemy usługę tzw. Remaker Service, wspierającą naszych klientów w realizacji celów gospodarki obiegu zamkniętego. W ramach operacji magazynowych naprawiamy lub odświeżamy produkty, które wróciły do producenta jako zwroty zamówień e-commerce czy z ich punktów handlowych. Dla przykładu, dla jednej z marek prowadzimy naprawy lamp i systemów oświetlenia, które trafiają do naszych magazynów jako zwroty zakupów online. Z kolei dla producenta urządzeń AGD świadczymy usługę naprawy uszkodzonych sprzętów czy prosty serwis urządzeń elektronicznych.

By odpowiedzieć na wyzwania przyszłości, musimy być kreatywni dziś. Dlatego analizujemy i pracujemy nad optymalizacją każdego procesu, który ma miejsce na terenie magazynu. W ten sposób osiągamy realne „oszczędności ekologiczne”, które mają realny wpływ na obniżenie wpływu łańcuchów dostaw na środowisko.