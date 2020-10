Prezes eobuwie.pl: Chcemy, by Modivo za kilka lat miało kilkanaście proc. udziału w sprzedaży

Na zdj. prezes eobuwie.pl Marcin Grzymkowski. Fot. eobuwie.pl

W przyszłości tylko firmy otwarte na nowe technologie przyciągną konsumentów i będą w stanie w dłuższej perspektywie utrzymać swoją pozycję na rynku. Moim zdaniem nie będzie już możliwe konkurowanie tylko utrzymaniem dotychczasowych usług – mówi w wywiadzie z dlahandlu.pl prezes eobuwie.pl Marcin Grzymkowski. Zdradza też plany dotyczące formatu Modivo.

Ile sklepów stacjonarnych eobuwie.pl działa obecnie i jakie plany ma Spółka, jeśli chodzi o dalszą ekspansję – w Polsce i za granicą?

Obecnie mamy 25 sklepów stacjonarnych oraz kolejne dwa są na zaawansowanym etapie przygotowań do otwarcia. Wszystkie sklepy znajdują się w Polsce. W przyszłym roku planujemy otworzyć pierwszy sklep w Czechach. Jeśli chodzi o dalsze inwestycje, to zamierzamy na razie wstrzymać się z decyzjami, przyjrzeć się sytuacji. Zobaczyć, jak będą się zmieniać preferencje i zachowania konsumentów. Dopiero po obserwacji rynku będziemy podejmować dalsze decyzje.

Przypomnę tylko, że naszym core biznesem jest i będzie sprzedaż online, ponad 95 proc. przychodów pozyskujemy z tego kanału. Sklepy mają pełnić funkcję wizerunkową, uwiarygadniać nasz biznes, a jednocześnie są wyjściem naprzeciw oczekiwań konsumentów i dostarczają doświadczeń zakupowych.

Czy wszystkie sklepy eobuwie.pl są rentowne?

Nie podajemy szczegółowych informacji na temat poszczególnych sklepów. Jest to duża inwestycja, kompletnie nowa forma proponowania zakupów i wymaga trochę czasu. Z naszego punktu widzenia jest to sposób na utrzymanie stałych klientów i na pozyskiwanie nowych, a także na przekonanie klientów do zakupów on-line. Dzięki temu możemy się uwiarygodnić, jako marka online, w świecie stacjonarnego retailu.

Jaka jest odwiedzalność sklepów eobuwie.pl, czy jest podobna do stacjonarnych sklepów CCC?

To zależy od lokalizacji, ale dużych rozbieżności nie ma. Obserwujemy rosnące zainteresowanie naszymi sklepami.

Jaka część przychodów CCC jest generowana przez e-commerce?

Eobuwie.pl jest motorem napędowym e-commerce grupy CCC. Łączne przychody eobuwie.pl w 2019 roku stanowiły około 25 proc. przychodów grupy CCC, natomiast w IIIQ 2020 roku udział eobuwia przekroczył już 30 proc. To m.in. efekt lockdownu.

Czy jest możliwość utrzymania tak wysokiego udziału w przychodach CCC w kolejnych kwartałach?

Raczej nie, patrzymy na udział w strukturze sprzedaży CCC, bo sprzedaż grupy jest mocno uzależniona od preferencji konsumentów i od tego, jaki sposób robienia zakupów wybierają. Patrzymy na potencjał wzrostu udziału eobuwie.pl w rynku. Jesteśmy zadowoleni z tego, że mimo stosunkowo trudnego czasu udało nam się wygenerować 50-proc. wzrost sprzedaży.