Prezes InPost: Nasze paczkomaty są intensywnie wykorzystane w małych miejscowościach

Paczkomaty InPost są dostępne na 1823 wsiach w Polsce. Fot. InPost

InPost ma już ponad 9000 paczkomatów. Maszyna nr 9000 stanęła we wsi Wysocko Małe, koło Kalisza – gdzie mieszka około 1300 osób. Paczkomaty są już dostępne w 16 największych miastach w Polsce, 23 miastach do 200 tys. mieszkańców, 46 miastach do 100 tys., 138 miastach do 50 tys., 728 miejscowości do 20 tys. mieszkańców oraz 1823 wsiach.

Dla obsługi rosnących wolumenów przesyłek InPost systematycznie rozwija swoją infrastrukturę logistyczną – uruchomił drugą po sortowni w Piotrkowie Trybunalskim centralną sortownię w podwarszawskim Mszczonowie. Ponadto firma podpisała umowę na instalację 880 nowych Paczkomatów przy placówkach sieci Delikatesy Centrum, organizowanej przez Grupę Eurocash.

- Bardzo szybko rozbudowujemy naszą infrastrukturę – ale pilnujemy, by na paczkomatowej mapie Polski były zarówno duże i średnie miasta, jak też małe miejscowości i wsie. Dziś Paczkomaty InPost są równie intensywnie wykorzystane właśnie w takich miejscach. Dostajemy też setki kolejnych zgłoszeń z całej Polski z prośbami o instalację kolejnych maszyn – mówi Rafał Brzoska, prezes InPost.

Przeczytaj także: 880 paczkomatów InPost pojawi się przy Delikatesach Centrum

InPost inwestuje także w ekologiczny transport. Firma rozszerzyła swoją flotę samochodów elektrycznych o 40 nowych Nissanów e-NV200 XL Voltia i zapowiada zakup kolejnych. Samochody zapewniają zasięg do 200 km w mieście, 8m³ przestrzeni ładunkowej oraz ładowność 580 kg.