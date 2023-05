Rafał Brzoska: Polacy dostali zwrot podatku, sprzedaż wygląda fantystycznie

Grupa InPost w I kwartale 2023 roku odnotowała wzrost przychodów o 29% r/r, osiągając 1 996 mln zł. Skorygowana EBITDA wzrosła o 36% r/r, osiągając wartość 557 mln zł, natomiast wolumen obsłużonych przesyłek zwiększył się w I kwartale o 21% r/r, sięgając 198,7 mln sztuk. Dynamika wzrostu obsługiwanych wolumenów na rynkach międzynarodowych wyniosła 28% r/r i była wyższa niż w Polsce (18% r/r).

W Wielkiej Brytanii oraz Francji firma zakończyła kwartał z ponad 5000 maszynami w Wielkiej Brytanii oraz 3000 urządzaniami Paczkomat® we Francji. W całej Europie InPost koncentruje się nie tylko na dużych miastach, ale także – tak jak w Polsce – na mniejszych miejscowościach.

Wolumen przysyłek: 198,7 mln

+21% r/r

Przychody: PLN 1 996 mln

+29% r/r

Skorygowana EBITDA: PLN 557 mln

+36% r/r

Sieć urządzeń Paczkomat®: 29 765

+34% r/r

Liczba rynków: 9





- Nadal rośniemy szybciej niż branża e-commerce na wszystkich naszych kluczowych rynkach. Wyniki te udało nam się osiągnąć mimo, że pierwszy kwartał jest sezonowo najmniej dynamicznym kwartałem w roku. W Polsce odnotowaliśmy nie tylko mocny wzrost obsługiwanych wolumenów – o 18% w porównaniu rdr. - ale także znaczną poprawę marży. W kolejnych kwartałach nadal będziemy koncentrować się na usprawnianiu logistyki, co pozwoli nam na uwolnienie naszego potencjału wzrostu. Pomimo imponującego wzrostu wolumenu w Q1 2023, jesteśmy świadomi spowolnienia rynku e-commerce. Pozostajemy jednak przekonani, że jesteśmy w stanie spełnić nasze ambitne oczekiwania i cele zapowiadane na początku roku - powiedział Rafał Brzoska, prezes InPost.

Prezes InPost wskazał, że cały rynek e-commerce zgodnie z danymi GUS skurczył się o 17 proc. Firma chce zweryfikować te dane po I półroczu 2023.

W kwietniu wielu graczy e-commercowych narzekało na zakupy konsumenckie. My nie narzekaliśmy, ale z kolei maj wygląda fantastycznie zarówno w e-sklepach jak i na rynku dostaw. Wielu analityków łączy to ze zwrotami podatku VAT, które trafiły na konta Polaków. Mówimy tu o łącznym zasileniu na poziomie 20 mld zł - stwierdził prezes Brzoska.

800+ zamiast 500+

Komentując podwyższenie kwoty świadczenia 500+, Rafał Brzoska powiedział, że każda dystrybucja środków przekłada się na wzrost siły nabywczej konsumentów. Ale z drugiej strony wiadomo, że będzie wpływać na utrzymanie się inflacji lub jej wzrost. Zwiększenie tej kwoty będzie miało przełożenie na e-commerce, ale na pewno większy strumień popłynie do handlu stacjonarnego niż handlu online.

Usługa InPost Fresh

InPost Fresh zwiększa liczbę użytkowników o 20 tys. miesięcznie. W tym czasie konkurentom przybywa od 1,5 do 5 tys. użytkowników. To pokazuje jak rozwija się ta usługa, ale w ocenie prezesa Brzoski to nadal usługa w fazie zaawansowanych, ale jednak testów.

W usłudze InPost Fresh dostępnych jest już 130 tys. produktów spożywczych, a każdego tygodnia przybywa nawet 5 tys. nowych produktów.

Patriotyzm podatkowy

Prezes Brzoska odniósł się też do kwestii podatków. Firma nie optymalizuje podatków, tylko odprowadza je do budżetów państw w których działa. - Zadaliśmy więc prowokacyjne pytanie, czy jesteśmy frajerami. Mamy nadzieję, że uświadomimy dzięki niemu konsumentom, że mogą wybierać usługę, która jest wygodna, a jednocześnie wspiera finansowo budżet Polski. Dokładnie przeciwnie, niż nasi konkurenci. Oś tej kampanii to stwierdzenie - my płacimy, inni nie. Kogo wybierasz?

Wyniki InPost w I kw. 2023

InPost zanotował wzrost przychodów na wszystkich głównych rynkach, przede wszystkim dzięki wzrostowi obsłużonych wolumenów, poprawie dźwigni operacyjnej, poprawie efektywności procesów oraz przeprowadzonemu procesowi zmian cen.

• W I kwartale 2023 roku Grupa InPost wygenerowała wolne przepływy pieniężne (FCF) w wysokości 117,3 mln zł.

• W Polsce I kwartał 2023 był drugim najlepszym w historii firmy (po Q4 2022 r.) pod względem wolumenu obsłużonych paczek. W I kwartale obsłużono 132 miliony przesyłek, przy znacznym wzroście wolumenów dostarczanych zarówno do urządzeń Paczkomat® InPost, jak i przez dostawy kurierskie, co pozwoliło na wzrost udziału w rynku.

• We Francji, Mondial Relay odnotował silny wzrost wolumenu, głównie w segmencie B2C (pierwszy tak wysoki wzrost w tym segmencie) oraz C2C. Mondial Relay na wszystkich rynkach odnotował wysoką dynamikę ekspansji swojej sieci punktów odbioru paczek (zarówno PUDO jak i urządzeń Paczkomat®), kończąc I kwartał 2023 z 23 219 punktami (+25% r/r).

• W Wielkiej Brytanii i we Włoszech InPost dostarczył w I kwartale 2023 10,3 mln paczek, a przychody z tej części segmentu międzynarodowego wzrosły ponad trzykrotnie r/r.