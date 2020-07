Prezes InPost: Rosnąca świadomość ekologiczna przyspieszy rozwój usług paczkomatowych

Według raportu Gemius, aż 61 proc. kupujących w Internecie deklaruje, że Paczkomaty są najczęściej wybieraną formą dostawy. Oznacza to wzrost popularności usługi wśród internatów o 9 punktów procentowych w porównaniu do wyników raportu za 2019 rok. Po raz pierwszy w historii Paczkomaty pobiły w popularności dostawy kurierem, które wybiera 55 proc. badanych – jest to pierwszy tego typu wynik na świecie – informuje InPost.

Ponadto, aż 68% badanych deklaruje, że możliwość odbioru zakupów przez urządzenia InPost motywują ich do zakupów w konkretnym sklepie internetowym – jest to wzrost o 7 punktów procentowych więcej rok do roku.

45% badanych deklaruje także, że możliwość darmowego odesłania towaru w Paczkomacie® jest dla nich aspektem zachęcającym do robienia zakupów w e-sklepach. Ten sposób odesłania zakupów jest drugą najczęściej wybieraną formą zwrotu, zaraz po odebraniu jej osobiście przez kuriera.

Usługi kurierskie InPost także zyskały na popularności – zanotowały więcej wskazań o 3 punkty procentowe wobec wyników badań z 2019 roku, co sprawia, że InPost nadal jest trzecią najchętniej wybieraną firmą kurierską w Polsce.

- Jestem przekonany, że Polska jest pierwszym, ale nie ostatnim krajem, w którym dokonuje się taka zmiana. Dostawy do Paczkomatów są znacznie bardziej ekologiczne niż dostawy kurierskie. Rosnąca świadomość ekologiczna konsumentów będzie wymuszać na branży logistycznej wprowadzenie bardziej prośrodowiskowych rozwiązań – powiedział Rafał Brzoska, prezes InPost.

Jak przypomina, w 2019 roku InPort zdecydował, że konsekwentnie będzie przenosić wszystkie aktywności związane z zarządzaniem przesyłkami do aplikacji, co świetnie zdało egzamin w czasie, gdy wzrosło zapotrzebowanie na usługi bezkontaktowe. - Odsetek naszych klientów zwiększył się w zaledwie 7 miesięcy aż o 23% – oznacza to, że osoby, które wcześniej z jakichś powodów nie korzystały z rozwiązań InPost, przekonały się do tej niezwykle wygodnej formy odbioru przesyłek. Szybkie tempo wzrostu zainteresowania naszymi usługami sprawia, że dynamicznie rozwijamy sieć Paczkomatów, stawiamy kilkadziesiąt nowych tygodniowo zarówno w dużych miastach, jak i małych miejscowościach – mówi Brzoska.

Bezpłatna aplikacja mobilna do zdalnego otwierania Paczkomatów InPost ma już 4 miliony aktywnych użytkowników. Firma notuje kilkaset tysięcy zdalnych otwarć skrytki paczkomatu dziennie. Oprogramowanie stało na podium listy pobrań w sklepach Google Play i Appstore przez 8 tygodni. Dzięki aplikacji, przy jednym Paczkomacie przesyłki może odbierać wiele osób naraz. InPost umożliwi też niedługo nadawanie przesyłek za pomocą aplikacji zainstalowanej w smartfonie.