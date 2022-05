Prezes SC Electronics: aby rozwijać sprzedaż online trzeba obserwować mikrotrendy

W jaki sposób zmienił się rynek e-commerce w przeciągu ostatnich lat?

Rynek e-commerce zmienia się bardzo dynamicznie od samego początku swojego istnienia. Pamiętam jak w 2007 roku uczestniczyłem w tworzeniu sklepu internetowego z produktami spożywczymi. Przez 15 lat zmieniły się prawie wszystkie aspekty prowadzenia takiego biznesu – od zachowań i oczekiwań klienta, po rozwiązania technologiczne i logistyczne.

Cała branża e-commerce w bardzo umiejętny sposób dostosowuje się do zachodzących zmian, jedni robą to lepiej, inni gorzej ale rynek się rozwija z korzyścią dla wszystkich.

Lata 2020-2021 były jednak w całym tym okresie wyjątkowe, w mojej ocenie zachwiały one zrównoważonym rozwojem handlu internetowego w Polsce i postawiły wiele nowych wyzwań przed właścicielami oraz pracownikami e-sklepów. Zwrócę uwagę na trzy główne wyzwania, które zaobserwowałem na przykładzie prowadzonego sklepu Sony Centre z elektroniką marki Sony.

Po pierwsze zamknięcie placówek stacjonarnych sprawiło, że w sieci pojawiła się nowa, liczna grupa użytkowników zupełnie niewyedukowanych w zakresie obsługi serwisów online. W normalnych warunkach dojrzewaliby oni jeszcze wiele miesięcy do zakupu online lub nigdy by się na to nie zdecydowali.

Drugi ważny aspekt to logistyka związana z dostarczeniem produktu – tutaj oczekiwania konsumenta są coraz wyższe natomiast możliwości firm przewozowych posiadają ograniczenia, szczególnie gdy przyrost ilości przesyłek jest tak skokowy jak miało to miejsce w okresie pandemii.

Kolejnym wyzwaniem ostatnich dwóch lat, o którym chcę wspomnieć to dostępność produktów. Zakłócenie łańcuchów dostaw stało się problemem dla wielu firm – zarówno producentów jak i dystrybutorów. Podaż wielu produktów była i jest znacznie niższa od popytu na nie co ma znaczenie w relacji z klientami.

Co jest obecnie największym wyzwaniem na rynku e-commerce?

W mojej ocenie chcąc rozwijać swoją sprzedaż online należy przede wszystkim obserwować mikrotrendy oraz zachowania użytkowników, analizować je, wyciągać wnioski i przede wszystkim szybko reagować. To właśnie czas dostosowania pewnych rozwiązań, spełnienie oczekiwań klienta w danej chwili są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu.

Jak duży zespół ludzi odpowiada za rozwój e-sprzedaży w Państwa firmie?

Sklep internetowy Sony Centre, którym mam przyjemność zarządzać to stosunkowo niewielki, kilkuosobowy zespół specjalistów, którzy są zawsze gotowi do szybkiego działania prowadzącego do realizowania stawianych celów.

Czy nowe firmy mają jeszcze szansę siły przebicia pośród tak wielu i tak dużych marek internetowych?

W handlu internetowym dużą rolę odgrywa zaufanie do marki czy sklepu – tutaj ogromną przewagę mają duże, znane podmioty. Pojawienie się nowego gracza na rynku musi nieść za sobą jakąś przewagę, której nie da się zniwelować w ciągu tygodnia czy miesiąca. Nie mówię tu o niższej cenie bo ta chociaż przyciąga klientów, to może zostać szybko zweryfikowana przez konkurentów. Jeśli masz ciekawy produkt, inny niż dostępne dotychczas na rynku, to jak najbardziej jest dla ciebie miejsce w sieci. Inna opcja, to innowacyjnośc technologiczna – jeśli jesteś w stanie zapewnić użytkownikowi znacząco lepsze odczucia podczas jego ścieżki zakupowej. Wtedy masz szansę na zdobycie zaufania ze strony klienta.

Jak postrzega Pan przyszłość rynku? Jakie trendy go zdominują?

Co do przyszłości rynku e-commerce to z całą pewnością będzie się on nadal zmieniał – z jednej strony pod kątem dostosowania do rodzących się nowych oczekiwań klientów, z drugiej strony mając na uwadze optymalizację kosztów i zysków sklepów. Myślę, że rozwój może pójść w bardzo różnych kierunkach w zależności od specyfiki branży – nie będzie już jednego modelu e-sklepu. Nowe rozwiązania technologiczne pozwolą na tworzenie bardziej spersonalizowanych systemów służących do sprzedaży, które będą sprzyjały zwiększaniu konwersji.