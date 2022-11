Prima: Dostawa leków na receptę do domu wymaga jeszcze czasu

W jaki sposób zmienił się rynek e-commerce w ciągu ostatnich lat?

Jednym z kluczowych wydarzeń ostatnich lat z pewnością była pandemia koronawirusa, z powodu której zamknięto wiele punktów handlowych, a sprzedaż przeniosła się do sieci. Ta sytuacja wymusiła na przedsiębiorstwach większe skupienie się właśnie na kanale e-commerce, który stał się obecnie nie dodatkowym, lecz nierzadko podstawowym źródłem przychodów dla setek tysięcy firm.

Nieco mniej rewolucyjną, ale równie ważną zmianą na rynku było wprowadzenie w 2018 r. usługi Allegro Smart. Wykupując do niej dostęp, użytkownicy największej platformy sprzedażowej w Polsce mogą liczyć na darmową przesyłkę czy bezpłatny odbiór towaru w paczkomatach InPost. Atrakcyjność tego pakietu sprawiła, że wielu kupujących przeniosło się właśnie na Allegro, co stanowi duże wyzwanie dla tradycyjnych sklepów internetowych, które bazują na sprzedaży na własnej domenie.

Co jest obecnie największym wyzwaniem na rynku e-commerce?

Spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie z punktu widzenia zarówno platform typu marketplace, gdzie sprzedaje się towary różnych marek (jak właśnie Allegro, Morele, Amazon czy Ceneo), jak i z perspektywy tradycyjnych sklepów internetowych działających pod własną marką.

W przypadku witryn typu marektplace największym wyzwaniem jest dalsze utrzymanie dynamiki wzrostu kosztem właścicieli sklepów internetowych. Takie serwisy oferują w jednym miejscu wiele towarów od różnych sprzedawców, dodatkowo zapewniając korzyści w rodzaju choćby pakietów darmowych przesyłek w ramach np. Allegro Smart, obniżonych prowizji dla sprzedawców nawet o 80% (jak było to w Erli.pl) czy programów ochrony kupujących na wypadek nieuczciwych sprzedawców (jak w Ceneo). Tradycyjne sklepy internetowe muszą stawić czoła właśnie witrynom marketplace i mierzyć się z dynamicznie rosnącą konkurencją

Czy zatem warto kupować na witrynach typu marketplace, jak Allegro?

Za minus witryn typu marketplace można uznać to, że często ten sam towar jest droższy nawet o 10-20% niż we własnym sklepie internetowym. Handlując na portalach aukcyjnych, musimy się liczyć z wysokimi prowizjami od sprzedaży. Ważnym elementem jest także sprawdzenie, od jakiej kwoty można skorzystać z darmowej przesyłki. Np. w największym e-sklepie z ubraniami, czyli Zalando.pl, bezpłatna wysyłka i zwrot są dla każdego zamówienia niezależnie od kwoty.

Jakie technologie (narzędzia) są wykorzystywane przez Pana do rozwoju branży e-commerce?

Zalecam zawsze wykorzystywanie systemów marketingu automatycznego. Takich jak element do odzyskiwania straconych koszyków, dzięki któremu można zmniejszyć ryzyko, że klient wycofa się z zakupu tuż przed złożeniem zamówienia. Kolejnym jest segmentacja rynku, tak aby np. poprzez wysyłkę newslettera przypominać o ofercie sklepu, jeżeli klient dawno na nim nie był. Trzeci aspekt to skierowane do klientów rekomendacje produktowe podczas robienia zakupów.

Jakie systemy Pan zaleca?

Zalecam każdemu sklepowi jak najszybsze wdrożenie systemu marketingu automatycznego. W Polsce są opracowane trzy bardzo dobre rozwiązania – pierwsze to Sales Manago, czyli firma walcząca o pozycję lidera na światowym rynku. Korzystanie z jej usług zaleciłbym sklepom o ugruntowanej pozycji lub dynamicznym wzroście po fazie rozruchu. Do obsługi tego systemu rekomendowałbym zatrudnienie specjalisty w zakresie marketingu automatycznego z bogatym doświadczeniem, aby maksymalizować zyski.

Jeżeli ktoś myśli o wdrożeniu systemu pierwszy raz, a baza klientów nie przekracza 30.000 adresów e-mail, sugerowałbym skorzystanie z bardzo prostego w konfiguracji systemu o nazwie Edrone. Zawiera on intuicyjny panel i gotowe scenariusze działania. Na początkowym etapie jest to plus i nie wymaga zatrudnienia specjalisty. Dodatkową zaletą oferty Edron jest miesięczny okres próbny, po którym możemy z systemu zrezygnować bez ponoszenia kosztów.

Kolejny rozwiązaniem jest Get Respons – polecam tę firmę sklepom już po fazie rozruchu. Zalecana baza klientów w mojej ocenie to minimum 30.000 rekordów. Get Respons oferuje mnóstwo pakietów i możliwości konfiguracji oferty. Przykładowo, pojawia się możliwość budowania własnych scenariuszy marketingu automatycznego.

Z jakiego systemu marketingu automatycznego obecnie Pan korzysta?

Jako manager apteki internetowej nie korzystamy z żadnego systemu, gdyż leków nie można reklamować w Polsce. Jednak jeszcze w tym roku planujemy uruchomić drogerię internetowa iprima24.pl i tutaj Pana zaskoczę – z żadnego powyżej opisanych systemów nie zamierzam korzystać. W budowanej drogerii internetowej z tanimi kosmetykami i suplementami diety jesteśmy na etapie wdrożenia systemu Samba, za którego promocję na terenie Polski odpowiada dwóch sprawnych menagerów – Konrad Skibiński i Mateusz Frankewicz. Co mnie przekonało do tego systemu, to świetny support przy konfiguracji zaawansowanych scenariuszy marketingowych oraz gwarancja wyświetlania klientowi ramek rekomendacyjnych produktów nie zależnie od przeglądarki. Tymczasem mają z tym problemy nawet największe systemy marketingu automatycznego.

Czy nowe firmy mają jeszcze szansę przebicia się pośród tak wielu i tak dużych marek internetowych?

Z roku na rok nowym sklepom jest coraz trudniej. Wynika to czasami z efektu skali. Firmy o ugruntowanej pozycji w sieci dokonują zakupów produktów w dużych ilościach, na co nie mogą sobie pozwolić mali gracze. Także koszty profesjonalnej kadry są w obecnych realiach rynkowych bardzo wysokie. Szanse na przebicie się na pewno będą miały silne sieci stacjonarne, choć one już w mniejszym lub większym stopniu działają w Internecie.

Jak postrzega Pan przyszłość rynku? Jakie trendy go zdominują?

Jak wskazuje raport PWC, rynek będzie dynamicznie rósł. Jednak moją obawą jest kontynuacja trendu, który potwierdza zwiększanie udziału w rynku platformy Allegro z 45% w roku 2021 do 55% w 2024. Jakie to niesie za sobą konsekwencje, już pokazuję na prostym przykładzie. Pytając np. znajomego, gdzie kupił nowy telewizor, odpowiada: „na Allegro”, nie wskazując konkretnej firmy ani określonego sprzedawcy. Jednak jeżeli zakupu dokonał np. w e-sklepie, np. euro.com.pl czy avans.pl itd., to już wskazuje konkretną witrynę.

Musimy także widzieć, że dokonując zakupu na Allegro, klient nie jest szeroko profilowany, tak jak to dzieje się w e-sklepie. Dla fanów teorii spiskowych to będzie zaletą, jednak dla znawców tematu marketingu internetowego będzie to utrata ciekawych informacji o produktach bądź promocjach i wyprzedażach.

Czy istnieje jakaś perspektywa realizacji recept online i dostaw leków na receptę do domu?

Od 1 stycznia 2022 roku leki na receptę dostawą do domu mogą zamawiać osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Polskie prawo nie zabrania zamawiania leków na receptę przez internet i można to rozbić, tylko cały szkopuł tkwi w tym, że dostawa musi odbywać się do wskazanej apteki i pacjent odbiera leki z rąk farmaceuty.

Leki sprzedawane przez internet są tańsze średnio o około 31,1 % w porównaniu z cenami w aptekach nie sieciowych, często prowadzonych jako rodzinny biznes. Problemem jest koszt transportu leków do punktu apetycznego. Specjalistyczny przewóz, który gwarantuje temperaturę leków w zakresie od 15 do 25 C, jest o 80% droższy niż usługi świadczone przez tradycyjnych kurierów jak DPD czy InPost. Także terminy dostawy leku często są powyżej 2 dni, co powoduje zniecierpliwienie pacjenta.

Czy widzi Pan szansę na poprawę sytuacji?

Co do spraw legislacyjnych pozwalających dostarczać leki bezpośrednio do domu, mam nadzieję, że rządzący zauważą ten problem i pochylą się nad portfelem pacjenta. Zakupione przez Internet tańsze leki na receptę pozwolą zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na bieżące potrzeby, choćby rosnące koszty energii, ogrzewania lub żywności.

Światełkiem w tunelu dla branży jest pilotażowy program prowadzony przez Pocztę Polską w zakresie transportu leków z gwarancją temperatury. Jestem już po pierwszych rozmowach ich przedstawicielami i mam nadzieję, że terminy dostawy i ceny przesyłek będą bardziej konkurencyjne niż w firmach, które świadczą obecnie usługi transportu specjalistycznego.

Jakie wzrosłoby zatrudnienie w branży e-sprzedaży leków, gdyby ją uwolnić?

Leki i drogerie to w prognozach PWC po Elektronice i Odzieży to branża, która najbardziej skorzysta na wzrośnie rynku e-commerce. Czy zatrudnienie będzie dynamicznie rosło to w dużej mierze zależy od tego, czy ustawodawca pozwoli na realizację recept online oraz czy zostaną złagodzone rygorystyczne warunki transportu leków. Złagodzenie restrykcji znacząco obniży koszty obsługi zamówień, a to z kolei spowoduje niższe ceny produktów. Niższe ceny natomiast wygenerują więcej zamówień i to przełoży się przede wszystkim na większe zatrudnienie.

Czy planujecie ekspansję międzynarodową?

Obecnie nie planujemy ekspansji poza granice Polski. Chcemy w najbliższym czasie skoncentrować się na uruchomieniu drogerii internatowej (iprima24.pl) oraz wdrożeniu systemu związanego z zakupem leku przez Internet, a odbiorem w naszych punktach Apteki Prima na terenie całej Polski. Dodam, że Apteki Prima to obecnie ponad 290 punktów stacjonarnych.