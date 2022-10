Primavera Parfum: 3000 paczek dziennie opuszcza magazyn

W czerwcu tego roku Primavera Parfum, lider w wielokanałowej sprzedaży internetowej, rozpoczął pracę w nowym centrum logistycznym Panattoni Park Warsaw North II, znajdującym się przy drodze ekspresowej S8. Dystrybutor e-commerce korzysta z 5300 m2 nowoczesnej powierzchni magazynowej klasy A, dzięki czemu może rozwijać skalę swojego biznesu i zwiększać zakres usług. Firma oferuje szerokie spektrum kanałów sprzedaży (m.in. strefy marek, współpraca z marketplacami, dedykowane e-sklepy czy własne sklepy internetowe), a współpraca oparta jest głównie na drop-shippingu, polegającym na przeniesieniu całego procesu wysyłki towaru na dostawcę.

Ponad 3000 paczek dziennie trafia do klientów

Po przeprowadzce wydajność procesów logistycznych Primavera Parfum pozwala na wysyłkę aż 25 tysięcy paczek każdego dnia. Obecna skala działań jest dużo niższa i wynosi ok. 3000 paczek detalicznych oraz 150 w formule „order for order” (czyli zamówienie pod zamówienie) dziennie. Jak twierdzą decydenci w firmie, liczba ta będzie systematycznie rosnąć aż do uzyskania maksimum możliwości logistycznych.

– Konsekwentnie zwiększamy zakres oraz intensywność naszych usług logistycznych. W zeszłym roku, funkcjonując w poprzednim magazynie, wysłaliśmy ok. 860 tys. paczek. To wynik, który na pewno przebijemy w tym roku. Aktualnie oferujemy naszym klientom 25 tysięcy referencji, co przekłada się na 1 milion produktów – wylicza Jędrek Karasek, dyrektor ds. rozwoju w Primavera Parfum.