Primavera Parfum oferuje usługę komisu

Primavera Parfum, polski dystrybutor e-commerce, uruchomił nowe rozwiązanie dla firm z branży kosmetycznej, ekologicznej oraz parentingowej. Usługa komisu skierowana jest do podmiotów, poszukujących nowych kanałów sprzedaży hurtowej oraz detalicznej.

Dla wielu firm, działających w branży handlowej kluczowe dla dalszego, intensywnego rozwoju jest poszerzanie dotychczasowych kanałów zbytu oraz poszukiwanie nowych kontrahentów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, Primavera Parfum - jeden z krajowych liderów w handlu internetowym w kategorii Beauty, Home i Health, oferuje możliwość wzięcia produktów w komis.

Usługa kierowana jest do przedsiębiorstw z branż kosmetycznej, ekologicznej oraz parentingowej. Produkty przyjmowane są do magazynu Primavera Parfum w ilościach hurtowych – nie mniejszej niż 200 sztuk danej referencji. To co istotne, firma oferuje indywidualne podejście do każdego komisowanego towaru.

– Analizujemy możliwości sprzedażowe każdego produktu, dostosowując do niego najlepsze z dostępnych kanałów zbytu. Oferujemy możliwość sprzedaży towaru w detalicznych platformach zakupowych, takich jak Perfumeria.pl, Tagomago.pl czy nasze konta na Allegro.pl. Jednocześnie oferujemy wsparcie sprzedażowe ze strony naszych krajowych i zagranicznych kontrahentów, mających dostęp do naszego magazynu w systemie order-4-order, semi-dropshipping lub dropshipping – wylicza Janina Karasek, dyrektor ds. rozwoju w Primavera Parfum.

Primavera Parfum oferuje 3-miesięczny okres składowania towaru z możliwością jego przedłużenia. Decyzja o dalszym pozostawieniu produktu w komisie uzależniona jest od jego rotacji. Firma oferuje bardzo prosty i przejrzysty model rozliczeń. Wstawienie towaru w komis wymaga poniesienia jednorazowej opłaty za referencję, z kolei wynagrodzenie Primavera Parfum opiera się wyłącznie o prowizję za sprzedaż. W ramach usługi gwarantowane jest codzienne raportowanie sprzedaży. Rozliczenie następuje po 30 dniach na podstawie wystawionej faktury.

- Oferowana przez nas usługa komisu umożliwi wielu firmom handlowym rozwój ich działalności, a dodatkowo – w przypadku wystąpienia złogów magazynowych – pozwoli upłynnić towar za pośrednictwem naszych kanałów sprzedaży hurtowej oraz detalicznej, a tym samym odmrozi finanse – dodaje Janina Karasek z Primavera Parfum.

Primavera Parfum świadczy usługi dla e-sklepów oparte o system dropshippingu lub semi-dropshippingu.