Primavera zwiększa możliwości logistyczne

Primavera oferuje strefy marek, współpracę z marketplacami, dedykowane e-sklepy czy prowadzenie własnych sklepów internetowych. Jej działalność oparta jest głównie na drop-shippingu, polegającym na przeniesieniu całego procesu wysyłki towaru na dostawcę.

W zeszłym roku spółka wysłała w tym modelu 860 tysięcy paczek. Utrzymanie dotychczasowych wzrostów oraz podniesienie jakości obsługi klientów wymagało zwiększenia mocy logistycznych. W tym celu Primavera zdecydowała się na przenosiny do centrum logistycznego Panattoni Park Warsaw North II. Do dyspozycji firmy pozostaje 5300 m2 nowoczesnej powierzchni magazynowej.

– Obsługujemy wszystkie kanały wysyłek paczek detalicznych, udostępniając ponad 30 tysięcy referencji naszym partnerom. Pozyskanie nowej powierzchni magazynowej pozwoli nam zwiększyć skalę działalności oraz poszerzyć portfolio dotychczasowych usług – twierdzi Jędrzej Karasek, dyrektor ds. rozwoju w Primavera Parfum.

Obecnie wydajność procesów logistycznych Grupy pozwala na wysyłkę nawet do 25 tysięcy paczek każdego dnia. Nowoczesna powierzchnia magazynowa umożliwia składowanie 60 tysięcy referencji, co przekłada się na około 6 milionów produktów. Według szacunków zarządu, większe moce logistyczne pozwolą generować Primaverze obroty na poziomie co najmniej 700 milionów rocznie.

Spółka od wielu lat systematycznie ulepsza swoje systemy informatyczne. W ostatnim czasie wydano blisko 5 mln zł na nowoczesne rozwiązania IT, dostosowane do potrzeb i modelu biznesowego Primavera Parfum. Dzięki stałej współpracy z firmami SoftwareMill oraz Scalac powstało oprogramowanie, które ułatwia szybką integrację z każdą platformą, a przy tym umożliwia adaptowanie się do nowych sytuacji na zmieniającym się rynku technologii.