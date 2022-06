Problem e-commerce: Ceny tektury rosną, branża musi przestawić się na opakowania wielorazowe

InPost wraz z platformą Modivo, po okresie testów, wdrażają produkcyjną wersję zamkniętego obiegu opakowań EkoBox InPost. To koncept ekologicznych opakowań wielokrotnego użytku i pierwszy w Polsce system wtórnego obiegu opakowań dla e-sklepów. Pudełka EkoBox powstały przy współpracy z duńską firmą ReZIP.

Thomas Fugl, prezes ReZIP, opowiada nam jak odpowiednie opakowania mogą pomóc w walce z odpadami w branży ecommerce.

InPost i Modivo są w Polsce pionierami w zakresie cyrkularności opakowań w e-commerce. Jak ten temat wygląda w Europie?

TF: Bardzo często cyrkulacja opakowań jest sprowadzana do gospodarki odpadami. Takie podejście pojawia się również w innych europejskich krajach, z czym nie mogę się zgodzić. Działania muszą być efektywne i prawdziwe, a nie pozorne, czego dowodem jest nasza współpraca z InPost i Modivo, które są zaangażowane społecznie i jednoznacznie dążą w stronę rozwiązań zgodnych z duchem eko. Jak wynika z raportu “ReShaping Plastics”, kluczowe będą działania w ciągu najbliższych pięciu lat. Wówczas dowiemy się, czy europejski system wykorzystania i oddziaływania tworzyw sztucznych osiągnie zerową emisję netto do 2050 r. Pozytywna zmiana dzieje się na naszych oczach, a jej celem jest jak najszybsze osiągnięcie zeroemisyjności w wielu obszarach, również w e-commerce. Polityka europejska coraz mocniej koncentruje się na spowolnieniu postępujących zmian klimatycznych. Wciąż mamy jednak wiele do zrobienia w tym zakresie.

Jakie oszczędności mogą wygenerować e-sklepy poprzez takie rozwiązania?

TF: Sektor e-commerce przeżywa rozkwit, pozostawiając za sobą mnóstwo odpadów. W 2020 roku na całym świecie przesłanych zostało ponad 131 miliardów paczek, co oznacza potencjalnie 131 miliardów sztuk opakowań jednorazowych. A liczba ta szybko rośnie. Standardowe opakowania z recyklingu nie mają prawie żadnego wpływu na redukcję CO2 ze względu na intensywne przetwarzanie, a i tak po jednym użyciu trafiają do kosza, powodując poważne problemy środowiskowe.

Właśnie dlatego RE-ZIP zaprojektował swoje rozwiązanie tak, aby było w pełni ekologiczne i faktycznie miało realny wpływ na środowisko.. Opatentowane przez nas opakowanie to opakowanie kartonowe, z tą różnicą, że można je złożyć po wyjęciu zakupów, zwrócić i wykorzystać ponownie wiele razy. Dzięki wielokrotnemu obiegowi opakowania RE-ZIP, można zaoszczędzić 70-80% emisji dwutlenku węgla. Innym ważnym aspektem jest aspekt finansowy. Gdy klient zwróci opakowanie RE-ZIP, otrzymuje voucher do sklepu internetowego na kolejne zakupy, który dzięki temu zwiększa retencję w sklepie i jednocześnie zapewnia konsumentowi dodatkowe możliwości zakupowe. Finalnie zarówno e-commerce jak i klient są zadowoleni, że wspierają zmiany środowiskowe.

Przy jakich założeniach może być to opłacalne?

TF: Trudno już teraz ocenić skalę. Obecnie wychodzimy z naszą ofertą do największych podmiotów z branży e-commerce zarówno w Polsce, jak i w Europie. Nasz produkt cieszy się zainteresowaniem, ponieważ ekologiczne trendy to nie tylko puste hasła, ale przede wszystkim realna potrzeba. Chcemy ją spełnić w możliwie najszerszym zakresie. Zrobiliśmy dopiero pierwszy krok w Polsce, ale perspektywy są dla nas bardzo obiecujące. Firmy zaangażowane w ochronę klimatu cały czas szukają rozwiązań optymalizujących dostawy, ostatnią milę czy politykę zwrotów. Opłacalność zależy od zasięgu oraz tego czy klient zwróci opakowanie. Jest to nowość na rynku i dlatego wymaga odpowiedniej edukacji – to jest długoterminowy proces. W tej chwili skupiamy się na promowaniu naszych wartości i dobrych praktyk. Opłacalność przyjdzie z czasem. Najważniejsze jest budowanie świadomości na temat proekologicznych rozwiązań.

Czy zwrotne opakowania to obecnie jeden z "najgorętszych" trendów branży e-commerce? Czy są Państwo zaangażowani w takie projekty z innymi podmiotami działającymi w Polsce?

TF: To nie tylko "gorące" trendy, ale przede wszystkim bardzo potrzebne rozwiązania. Do rozwoju podchodzimy w sposób holistyczny. Pierwszy, milowy krok w Polsce został już zrobiony. Realizujemy już sporo innych projektów w Europie i posiadamy zasoby, aby iść naprzód w tym obszarze. Przyjęliśmy długofalową perspektywę. Oczywiście, rozpoczęte rozmowy będziemy chcieli zamknąć w najbliższych miesiącach, lecz, jak już wcześniej wspomniałem, kluczowa jest perspektywa pięciu lat, aby móc wyciągnąć wnioski w znacznie szerszym ujęciu.

Czy możliwe jest, że poprzez takie inicjatywy branża stara się niejako wyprzedzić możliwe rozwiązania legislacyjne w tym zakresie?

TF: Poszerzona odpowiedzialność po stronie producentów została już uchwalona przez Unię Europejską i ma zostać wdrożona w krajach UE do 2025 roku. Wybiegamy myślami w przyszłość, lecz musimy koncentrować się na tym, co tu i teraz. Warto jednak przygotować się na przyszłe opodatkowanie opakowań transportowych. Właśnie dlatego popyt będzie rósł, ale także rosnące ceny tektury wskazują na kierunek ponownego wykorzystania jeszcze przed recyklingiem.